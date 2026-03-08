Tenían familia pero un día aparecieron en el barrio buscando comida en la basura: “Nunca se separaron”

LA NACION Escuchar Nota

Se le encogió el corazón cuando abrió el mensaje de un desconocido que la alertaba sobre cuatro perros abandonados que permanecían juntos en un vecindario de Downey, California. Como fundadora de Logan’s Legacy 29, Suzette Hall recibe informes diarios sobre perros en situación de calle que necesitan ayuda, pero esta imagen de cuatro animales acurrucados fue devastadora.

Aunque Hall aún no conocía su pasado, la imagen sugería que su familia los había abandonado y solo se mantenían el uno junto al otro. Según la experiencia de Hall, no es raro que un perro abandonado se quede en el mismo lugar donde lo dejaron; normalmente esperan a que su familia regrese. Pero que cuatro perros adultos fueran abandonados en un mismo lugar era inusual. Y aún era más raro que permanecieran juntos todo el tiempo.

Los abandonaron y los perros permanecieron juntos. FB Suzette Hall

Sin embargo, los perros no estaban completamente solos. El grupo de vecinos que los descubrió inicialmente quiso ayudar, pero sus intentos por capturarlos fueron, en el mejor de los casos, inútiles y, en el peor, peligrosos.

“Lamentablemente, algunas personas comenzaron a perseguirlos, lo que solo los empujó a la calle. Casi los atropellan”, escribió Hall. De modo que la mujer se movilizó hasta el vecindario lo más rápido que pudo.

Uno a uno, lograron ponerles collares. FB Suzette Hall

“Cuando llegamos, no pudimos encontrarlos. Me dio mucha tristeza”, escribió Hall. “Pero después de conducir por las callejuelas, allí estaban, husmeando alrededor de los contenedores de basura, buscando comida desesperadamente”.

Los perros fueron llevados al veterinario. FB Suzette Hall

Hall casi lloró al verlos. Se sintió aliviada de haberlos encontrado por fin, pero le rompió el corazón ver en qué estado se encontraban después de haber tenido que valerse por su cuenta durante tanto tiempo. “Estaban con el pelo enmarañado, sucios y olían como si no se hubieran bañado en mucho tiempo”, escribió Hall. “Tenían muchísima hambre y mucha sed”.

Hall instaló rápidamente su trampa para perros y, con la ayuda de la voluntaria Christine Avila y una amable vecina, empezó a convencer a los perros para que entraran. “Usamos barreras para bebés y comida, despacio, con cuidado y paciencia”, escribió Hall. “Uno a uno, les pusimos correas. Uno a uno, estuvieron a salvo”.

Cada uno de los perros recibió un baño y un cambio de look. FB Suzette Hall

En poco tiempo, los cuatro perros estaban juntos en la trampa, y Hall respiró profundamente aliviada. Los animales por fin estaban a salvo, y la vida solo podía mejorar para ellos a partir de entonces. “Los miré y les prometí: ‘Lo solucionaremos todo. Les conseguiremos todo lo que necesiten’”, escribió Hall.

Renovados y dignos, listos para empezar una nueva vida. FB Suzette Hall

Hall llevó a los perros al Hospital Veterinario Camino, donde les realizaron chequeos completos. Luego, uno por uno, recibieron los cambios de imagen que necesitaban. Con cada mechón de pelo enmarañado que el equipo veterinario afeitaba, los recuerdos de su trágico pasado se desvanecían. Y pronto, cada uno parecía un perro completamente nuevo.

Esperan ser adoptados. FB Suzette Hall

“Mírenlos ahora. Aseados. Cambios de imagen completos. Perfección absoluta”, escribió Hall en Facebook. Los dulces y resilientes perros, llamados Evelyn, George, Dudley y Champ, pronto estuvieron acomodados en hogares de tránsito, y esperan que las familias adoptivas de sus sueños los encuentren.

Están felices, aliviados y tan agradecidos de haber sido rescatados. FB Suzette Hall

Aún les quedan muchos recuerdos maravillosos por delante, y Hall está deseando verlos vivir la mejor vida con familias que los amen. Hasta entonces, seguirá al tanto de todas las actualizaciones que reciba de los cachorros, que aparecen eufóricos en cada foto. “Sus sonrisas lo dicen todo”, escribió Hall. “Están felices, aliviados y tan agradecidos de haber sido rescatados”.

