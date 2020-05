La supermodelo fue criticada por usar un traje de seguridad propio del personal médico para viajar en avión Crédito: Instagram Naomi Campbell

Naomi Campbell cumplió el 22 de mayo cincuenta años. Reconocida como una de las mejores supermodelos de los años noventa, Campbell le tiene pánico a los gérmenes . Esta semana, volvió a subirse a un avión enfundada en un traje de seguridad completo que incluía gafas, barbijo, máscara y cofia. Dado que se trataba de un atuendo propio de quienes trabajan en hospitales con pacientes infectados, la modelo fue criticada por el exceso de protección innecesaria en su equipo de viaje.

No es la primera vez que Naomi aparece con su look de astronauta para trasladarse por unas pocas horas en avión sin considerar el hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que todavía no encontró pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda contagiarse a través del contacto con superficies u objetos. .

Durante marzo y abril se la vio al menos dos veces en aeropuertos con el mismo traje . En esta ocasión, la modelo compartió una selfie desde la cabina antes de despegar contando que se volvía a su casa.

De los nueve millones de seguidores que tiene en Instagram, unos miles dejaron sus comentarios en la publicación aunque la mayoría fueron negativos. " ¿Te das cuenta de la cantidad de desechos que estás creando al usar todo ese plástico? Y además, ¿sos consciente de que ese traje debería estar reservado para quienes realmente lo necesitan en entornos médicos? Sos muy egoísta", escribió uno. "El personal de los hospitales necesita ese equipo, Naomi" , le dejó escrito otro.

En otro mensaje, la modelo contó que había comprado la ropa de protección en enero cuando todavía no había escasez. El afán por la seguridad sanitaria de Campbell se remite a tiempos anteriores a la pandemia: el año pasado compartió un video donde se la ve limpiando frenéticamente su asiento de primera clase con toallitas para desinfectar.

Además de cumplir cincuenta años y de viajar en avión con medidas de seguridad exageradas, Naomi está experimentando un nuevo rol como entrevistadora en el programa "Sin filtro" que se puede ver en su canal de YouTube. Hasta el momento, ha conversado con Anna Wintour, Sharon Stone, Karlie Kloss y Serena Williams, entre otras famosas.