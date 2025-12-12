Virgen de Guadalupe: esta es su historia y qué rezarle

El Día de la Virgen de Guadalupe se celebra cada 12 de diciembre por la Iglesia Católica. Es una fecha en que se honra a una de las advocaciones más populares de la Madre de Dios. Es la patrona de las Américas, debido a sus orígenes durante el siglo XV en México. Durante esta jornada, millones de peregrinos se dirigen a la Basílica de Guadalupe para venerar a esta advocación mariana en su día.

En la actualidad, su figura es vista en diversos objetos, pero especialmente en pañuelos, un elemento que tiene una estrecha relación con una de sus apariciones más relevantes.

La historia de la Virgen de Guadalupe

La historia sobre la primera aparición de la Virgen de Guadalupe (lacatholics.org)

Según la Agencia Católica de Informaciones-ACI Prensa, la primera aparición esta figura mariana se dio durante una madrugada del mes de diciembre de 1531 en el cerro Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Un joven indígena llamado Juan Diego se dirigía a la capital para asistir a sus clases de catecismo y participar de la Santa Misa. En el amanecer, escuchó una voz que provenía de la cumbre y lo llamaba por su nombre.

Juan Diego decidió subir hacia la cima, en donde encontró una mujer hermosa que llevaba un vestido brillante como el sol. Ella le dijo: “Juanito: el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en Mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo”.

Juan Diego y la Virgen. La pintura está localizada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México.

Al regresar a su pueblo, el joven volvió a ver a la Virgen María, quien le pidió que llevara aquel mensaje al obispo. Él corrió a la parroquia y lo recibió Monseñor Juan de Zumárraga, el primer obispo de la diócesis de México. Al escuchar la historia, el clérigo le solicitó al joven que pidiera a la Señora que le diera una prueba que mostrara que se trataba de la Madre de Dios.

Al regresar a su hogar, Juan volvió a encontrarse con la Virgen María, quien le pidió que se dirigiera al mismo lugar al día siguiente. Sin embargo, la mañana siguiente, un 12 de diciembre de 1531, no pudo asistir a la cumbre, ya que su tío se encontraba muy enfermo. Estaba por morir, así que buscó un sacerdote que acompañara a su familiar. Sin embargo, la Virgen volvió a aparecer y le preguntó a dónde se dirigía. Juan se encontraba preocupado porque no había cumplido su promesa, por lo que la Santa Madre le anunció que su tío no moriría y que debía subir a la cima.

Cuando ascendió, Juan encontró rosas de Castillas frescas y las guardó en su tilma, una túnica que se usaba para abrigarse. Una vez que descendió, fue a ver al Monseñor Zumarraga. Al desplegar su manto, las royas cayeron al suelo y sobre la tela se encontraba pintada la figura de la Virgen de Guadalupe. De esta manera, se ordenó edificar una basílica en su honor.

La Basílica de la Virgen de Guadalupe, ubicada al pie del Cerro del Tepeyac de Ciudad de México Pixabay

Años más tarde, el Papa Pío X la proclamó “Patrona de toda la América Latina”. Con los años, diferentes Sumos Pontífices la bautizaron como “Emperatriz de las Américas”, “La Misionera Celeste del Nuevo Mundo” y “la Madre de las Américas”.

Una oración rezarle a la Virgen de Guadalupe para pedir su ayuda

Según la página oficial del Vaticano, la siguiente oración sirve para rezarle y pedirle una gracia a la Virgen de Guadalupe:

¡Oh, Virgen Inmaculada

Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia!

Tú, que desde este lugar manifiestas

tu clemencia y tu compasión

a todos los que solicitan tu amparo;

escucha la oración que con filial confianza te dirigimos,

y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro.

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso,

a Ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores,

te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor.

Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos,

nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores.

Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos;

ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado,

Señora y Madre nuestra.

Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino

de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia:

no nos sueltes de tu mano amorosa.

Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas,

te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos

de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas.

Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda

hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios, y otorgue abundantes

vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe

y celosos dispensadores de los misterios de Dios.

Concede a nuestros hogares

la gracia de amar y de respetar la vida que comienza

con el mismo amor con el que concebiste en tu seno

la vida del Hijo de Dios.

Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias,

para que estén siempre muy unidas, y bendice la educación de nuestros hijos.

Esperanza nuestra, míranos con compasión,

enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos

a levantarnos, a volver a Él, mediante la confesión de nuestras culpas

y pecados en el sacramento de la penitencia,

que trae sosiego al alma.

Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos

que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra.

Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia,

con nuestros corazones libres de mal y de odios,

podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz,

que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,

que con Dios Padre y con el Espíritu Santo,

vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.