Coronavirus: el insólito atuendo de Naomi Campbell para viajar en avión

Así llegó vestida la supermodelo al aeropuerto de Los Ángeles que es conocida por su obsesión con la higiene. Crédito: Instagram Naomi Campbell

Como supermodelo, Naomi Campbell está acostumbrada a viajar con estilo pero a medida que los temores crecen por la propagación del coronavirus , la modelo prefirió dejar de lado el glamour de la moda y hacer todo lo posible por mantenerse a salvo .

El último martes apareció en el aeropuerto internacional de Los Ángeles vestida como una astronauta con un mono blanco, una máscara azul para la cara, anteojos de seguridad, zapatillas blancas y negras y guantes lilas. Campbell se hizo unas fotos y las subió a Instagram donde escribió "Safety next level" o "la seguridad es el siguiente nivel".

No se trata de la primera vez que la modelo comparte las medidas de higiene que toma cuando tiene que subirse a un avión. Al parecer, es bastante obsesiva. El año pasado, Naomi subió un video a su canal de YouTube llamado Come fly with me (como la canción) donde mostraba su intensa rutina de limpieza previa a la salida de un vuelo . El clip detalla cómo desinfecta el asiento una vez que aborda el avión.

Ni el barbijo se quitó para hablar por teléfono. Crédito: Instagram Naomi Campbell

En el video, la modelo limpia la pantalla de televisión, los apoyabrazos, la mesa y el cinturón de seguridad con toallas desinfectantes, guantes de plástico descartables y una máscara que le cubre la nariz y la boca. "Hay que limpiar todo lo que una toque. Cualquier cosa. Es lo que hago en cada avión que me subo. No me importa lo que el resto piense de mí. Es mi salud y me hace sentir mejor", asegura durante los cinco minutos que dura la rutina.