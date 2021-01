Coronavirus: el duro reclamo de Elizabeth Vernaci tras dar positivo en el test

Tras hisoparse el viernes pasado, Elizabeth “La Negra” Vernaci confirmó que se contagió de coronavirus. En este contexto, la conductora se quejó esta mañana en su programa de radio sobre el sector de Recursos Humanos de la emisora en la que trabaja.

“¿Por qué se llama Recursos Humanos? ¿Por qué le pusieron la palabra humanos, si no tienen nada de humanos?” inició su descargo la conductora de La negra Pop (Pop 101.5).

Y continuó: ¿Por qué le metieron la palabra ‘Recursos Humanos’ a toda esa parte administrativa de las empresas que supuestamente se tienen que ocupar del personal y lo único que hacen es mandar un mail, un bot, ni siquiera un mail personal, que dice ‘como resultaste contacto estrecho con la conductora, quédate en tu casa hasta el 29 de febrero’, y se terminó?”

“Nadie más te llama, nadie más te pregunta, no te mandan un médico, no hay nada que tenga que ver con lo humano. Es mentira la palabra humano y no tiene nada que ver. Y da a confusiones, porque uno cree que la empresa te va a hisopar o algo, no”, se quejó.

La conductora contó que se tuvo que hisopar el viernes por su cuenta, luego de sentir algún malestar menor y enterarse que dio positivo Diego Korol, con quien comparte la programación de Pop Radio. Además de Vernaci, también dio positivo su compañero, Humberto Tortonese.

En ese sentido, “La Negra” aseguró: “No es algo que nos pasa solo a nosotros en la radio: pasa en todas las demás radios y también en todos los demás trabajos. Hay cosas que no las comprendo porque si te contagiás en tu trabajo, la empresa tiene que responder”.

El 25 de agosto del año pasado, Vernaci perdió a su padre por el Covid-19. “Hace muchos años que ya estaba enfermo, y era una situación esperable, pero nunca pensé que lo iba a tener que afrontar en un contexto difícil, solitario, cruel y doloroso como este, y todas las palabras que puedan imaginarse”, expresó en su momento.

LA NACION