Por qué los especialistas recomiendan agregar vinagre al cocinar huevos

Preparar huevos es una de las tareas culinarias más básicas y apreciadas por su valor nutricional y versatilidad. Sin embargo, para alcanzar resultados “perfectos” en textura, sabor y apariencia, chefs y científicos recomiendan un truco casero sencillo: la adición de vinagre. Este líquido ácido, un ingrediente fundamental en la cocina, se convierte en un catalizador que optimiza las propiedades del alimento en un amplio espectro de preparaciones, desde desayunos cotidianos hasta complejas creaciones culinarias.

La principal razón detrás de esta recomendación reside en la ciencia de las proteínas. Según académicos de la Universidad de Wellington, la ovoalbúmina -proteína dominante en el huevo- experimenta un proceso de desnaturalización cuando se somete al calor. Este proceso, que normalmente puede ser lento, se acelera significativamente con la presencia de vinagre. Al ser un líquido inherentemente ácido, unas pocas gotas añadidas al agua hirviendo o directamente a la sartén provocan que las proteínas se coagulen con mayor rapidez. Esto es crucial, por ejemplo, para que la clara de un huevo escalfado mantenga su forma compacta y ordenada, lo que evita que se disperse y, así, se asegure una cocción uniforme y estéticamente superior.

Además de su rol en la coagulación, el vinagre ofrece beneficios prácticos. En los huevos cocidos, el ácido disuelve parcialmente el carbonato de calcio presente en la cáscara, lo que facilita a un pelado más sencillo y rápido, tal y como informó Allrecipes. Esta característica reduce el desperdicio y la frustración al preparar grandes cantidades.

Los huevos cocidos son una de las versiones más consumidas y el vinagre podría cambiarlos para siempre

Para los huevos fritos, la práctica de añadir vinagre es popular en diversas regiones europeas, especialmente en Francia. El portal de cocina The Vinegar Professor describe los “oeufs à l”assassin”, lo que se puede traducir como “huevos asesinos”, donde se vierte una pequeña cucharada de vinagre de vino tinto sobre los huevos.

Este método tiene como objetivo aportar mayor cremosidad y profundidad de sabor a la yema, además de asegurar una textura más fina en la clara, una superficie más uniforme y una cocción más controlada. Incluso, en preparaciones más simples como los huevos revueltos, unas gotas de vinagre ayudan a conseguir una textura más ligera y esponjosa, lo que eleva la calidad del plato final.

La utilidad del vinagre se extiende incluso a la repostería. En la elaboración de merengues, este componente ácido facilita la creación y estabilización de la espuma al batir las claras. Su acción ayuda a mantener las burbujas de aire, lo que mejora la estructura final del batido y le confiriere una mayor firmeza y volumen, esenciales para un merengue perfecto.

El vinagre también llegó para modificar la receta habitual de los huevos revueltos Freepik - Freepik

El chef Ned Baldwin, autor de How To Dress An Egg: Surprising and Simple Ways to Cook Dinner, es uno de los profesionales que recomienda explícitamente el uso del vinagre. Él emplea una mezcla de vinagre de sidra de manzana y agua para huevos cocidos, lo que les confiere una mejor estructura y sabor sin introducir una acidez excesiva. Estas recomendaciones expertas demuestran que el vinagre es un ingrediente poderoso para optimizar la cocción y el disfrute de los huevos en la cocina diaria.