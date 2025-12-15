¿Qué le pasa a tu cerebro y a tu cuerpo cuando tomás café sin azúcar?

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero la forma de ingerirlo puede alterar drásticamente sus efectos en el organismo. Investigaciones recientes de la Universidad Johns Hopkins han explorado las repercusiones biológicas de consumir esta infusión en su estado más natural, es decir, sin edulcorantes añadidos.

Los hallazgos, publicados en la revista científica estadounidense Nature Neuroscience, vinculan el consumo de café negro con procesos neuronales específicos y mecanismos de protección celular. El estudio, realizado en Baltimore, Estados Unidos, analizó la relación entre la cafeína y las capacidades cognitivas. Los científicos determinaron que el consumo regular de esta bebida tiene la capacidad de fortalecer las conexiones neuronales.

Lejos de ser simplemente un estimulante para mantenerse despierto, la evidencia sugiere que una taza de café por la mañana cumple una función superior: ayuda a mantener la mente activa y alerta fortaleciendo las redes neuronales.

Los investigadores observaron específicamente efectos directos en el hipocampo, la región cerebral asociada fundamentalmente con la memoria. Esto indica que el hábito, siempre bajo la condición de un consumo moderado, confirma propiedades que van mucho más allá del simple placer del aroma o el gusto.

En cuanto al impacto físico y metabólico, el análisis destaca que el café sin azúcar es una bebida baja en grasas y calorías capaz de promover la pérdida de peso. El material de referencia describe dos mecanismos biológicos mediante los cuales ocurre este proceso:

Aumento de la termogénesis: se intensifica el proceso por el cual el cuerpo genera calor y quema energía.

Aceleración del metabolismo basal: la bebida ayuda al cuerpo a procesar los nutrientes más rápidamente.

Los beneficios no se limitan al cerebro ni al peso. Los granos de café tienen un perfil químico que los convierte en una potente fuente de antioxidantes. Estos compuestos desempeñan un papel defensivo crucial, protegiendo al organismo contra la oxidación celular y combatiendo los radicales libres, que son factores clave en el daño tisular y el envejecimiento prematuro.

De igual manera, la información analizada destaca importantes ventajas para el sistema circulatorio. Indica que esta bebida ayuda a prevenir la obstrucción arterial, una propiedad crucial para reducir el riesgo de desarrollar patologías asociadas con el flujo sanguíneo y problemas cardíacos.

Otro aspecto menos conocido, revelado por la investigación, se refiere a la higiene bucal. El café tiene propiedades que pueden ayudar a combatir la caries dental. Sin embargo, los expertos señalan un punto crucial: este beneficio solo se obtiene si la infusión se consume sin azúcar añadido ni edulcorantes artificiales, ya que estas sustancias suelen neutralizar el efecto protector y dañar el esmalte.