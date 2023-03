Creyó que le habían robado sus cosas de la habitación del hotel, pero lo que ocurrió la dejó atónita

escuchar

Un gran susto se llevó una familia al enterarse, por un audio de WhatsApp, que la habitación del hotel que alquilaron fue desvalijada. Con una voz entrecortada y angustiada, una señora alertó al resto de los integrantes, que escucharon el audio y de inmediato, acudieron al lugar de los hechos para constatar el daño.

Desconcertada, esta mujer dio alerta y la situación, finalmente, no pasó a mayores debido a una gran confusión que tuvo, lo que terminó entre risas. Como a veces ocurre con estos hechos que trascienden la intimidad de una familia, la historia se viralizó en TikTok y desató una catarata de comentarios.

Un tiktoker mostró cómo su familia se atemorizó por un robo que no sucedió

“Silvia, estaba abierta la puerta de la habitación. No tengo nada adentro, se llevaron todo”, especificó el adulto mayor, con cierta tristeza en el tono de su voz. “Ya voy”, replicó Silvia, quien se preocupó rápidamente y avisó que hizo la denuncia correspondiente por el hurto.

Al instante, la aparición de Guido, quien luego subió la captura del chat de la familia llamado “Por si hay sexo”, despejó cualquier tipo de preocupación al llegar al lugar. “Che acá estamos con el abuelo y está todo. ¿Qué se llevaron?”, retrucó.

Con esta confusión presentada, la misma persona elaboró una hipótesis que luego fue confirmada: la señora que denunció el robo se equivocó de habitación en el hotel y todo quedó en una anécdota. “Para mí le erró de cuarto. Fuera de joda. Se metió a la de abajo, acá está todo”, agregó.

De la tristeza a la carcajada, en cinco minutos

Como se visualiza en el video que subió el usuario de TikTok, a las 11:02 la señora avisó del robo y en cinco minutos, su registro de voz cambió por completo, dejando atrás un momento sumamente tenso a una carcajada por haberse equivocado de habitación.

Falsa alarma: el usuario de TikTok mostró el error que tuvo la señora al avisar que le habían robado

“Sí, subí al 2. Me faltó una escalera más, ay Dios”, deslizó esta persona que denunció el robo con una risa de fondo al percatarse de su equivocación. A raíz de esto, Guido, que llegó de inmediato al lugar de los hechos, insultó por el momento aterrador que vivió y decidió, tiempo después, subir el material a su red social para compartir con el resto de las personas esta curiosa situación que terminó con final feliz.

Con un millón de reproducciones, el contenido se viralizó en su perfil y logró que muchos followers le dieran su parecer acerca del momento que atravesó. “Silvia llegó infartada y la abuela muerta de risa”; “El nombre del grupo donde está la nona” y “No la juzgo... Yo solo distingo los autos por el color y me he metido a autos que nada que ver”, fueron las menciones destacadas e ingeniosas de un posteo que no pasó de largo en una red social cargada de publicaciones que trascienden los lugares comunes.

LA NACION