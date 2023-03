Un guardia de seguridad del Monumental no pudo aguantar el llanto mientras la selección festejaba con los hinchas

escuchar

En un partido que contó con localidades agotadas, la Argentina venció a Panamá por 2-0 y así el público pudo disfrutar del regreso triunfal al país de los jugadores que conquistaron el Mundial de Qatar. Con fanáticos que llegaron desde varios puntos del país, los mismos disfrutaron de una exhibición donde Lionel Messi fue la figura estelar, como así también varios otros jugadores que se llevaron el merecido reconocimiento.

Entre la gran marea de gente que colmó las populares y platea del Mas Monumental, se observó cómo un hombre que oficiaba de seguridad, con su campera fosforescente, quebró en llanto al escuchar el cántico popular llamado “Muchachos” y siguió el ritmo de la gente con pequeños saltos.

Con la mano en su rostro para secarse las lágrimas, producto de la emoción que generó la vuelta de la selección al país, esta persona fue filmada en pleno momento emotivo, ya que pese a estar de espaldas a lo que sucedía en la cancha, se quebró al ver lo que sucedía entre los jugadores y la hinchada.

El video de un personal de seguridad llorando en medio del partido de la selección argentina

Al final del registro fílmico, este joven, con una sonrisa de oreja a oreja, se lo ve cantar la última parte del tema que enuncia: “Con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel”. Con motivo de su viralización, las redes sociales fueron el vehículo para que llegue a otros miles de personas que mostraron su solidaridad con esta persona y, a su vez, se alegraron de la identidad que marcó a fuego esta selección con el resto de los hinchas.

Con el usuario @davidalexisnoval, este usuario de TikTok tituló el video “se nos emocionó el de seguridad” y agregó una frase que fue parte de una de las canciones más reconocidas del Mundial como “esta locura, no la traten de entender”. Con más de 1 millón de reproducciones y 250 mil me gusta, los followers no perdieron la oportunidad para comentar y dejar su punto de vista.

“¿Por qué no lo abrazaron y saltaron con él?”; “Igual, él tuvo más suerte que yo y millones más”; “Y, sí, el de seguridad también es humano” y “Cómo para no emocionarse, qué lindo es ser argentino”, fueron las menciones más destacadas a esta publicación que le erizó la piel a las personas que lograron conectar con el video.

La empleada pública de Rosario que perdió su trabajo por ver a la selección

Una multitud acompañó a La Scaloneta en el Mas Monumental. Entre los que asistieron, se escondían historias. Una de ellas es la de Huilen Barbieri, una joven rosarina de 21 años que habló en la previa con TyC Sports y dio a entender que presentó un certificado médico falso para poder asistir.

“Le mando un saludo a Roly, el jefe, de Rosario Central. Envié un certificado médico, pero estoy bien, estoy joya, estaba con una diarrea pero te juro que se cortó”, expresó ante el periodista del canal, sin saber la consecuencia inmediata que podría tener.

En un programa local de la localidad de Funes, el intendente Roly Santacrocce expresó: “No va a trabajar con nosotros, me duele mucho, es la hermana de mi secretario privado, una chica joven, que estaba cumpliendo con un trabajo muy importante y lo hizo durante la pandemia, entró durante mi gestión”.

LA NACION