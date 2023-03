Reunió a sus amigos en una plaza y los dejó sin palabras con la sorpresa “albiceleste” que les dio: “¡No puede ser!”

escuchar

“Vamos a ver a Messi levantado la Copa”, se lo escucha decir a Ramiro, con la voz entrecortada, en el video que registró el regalo que le hizo a sus amigos: entradas para el partido de Argentina vs Panamá, que se jugará esta noche en el Estadio Monumental.

En diálogo con LA NACION, Ramiro reveló el detrás de escena de un video que se viralizó en TikTok a pura emoción. El joven tiene 24 años y desde los 13 comparte una fiel amistad con Jaco y Tomás. Vivieron gran parte de sus vidas compartiendo desde los momentos más simples como tomar algo en la plaza de Villa Ballester, que es un punto de sus encuentros, hasta situaciones que se convertirán en anécdotas.

Una de ellas, sin dudas, es la que vivieron el sábado 18 de marzo, cuando dos de ellos creían se estaban frente a una de sus ya clásicas reuniones en parque. Pero sin dudas, jamás olvidarán la emoción que vivieron aquella noche.

Sorprendió a sus amigos con las entradas para ver a la selección y emocionó a todos

“Desde que sabíamos que iba a jugar dijimos:’ Tenemos que ir. Con entrada o sin entrada’. Desde el jueves, que ellos pensaban que no conseguimos, estábamos pensando la manera de poder ir. Yo me aguantaba las ganas de decirle la verdad: había conseguido las entradas”, reveló Ramiro acerca de cómo planeó la sorpresa para sus dos grandes amigos. Fueron tres días en los que el joven guardó el secreto, para poder contarles personalmente que su deseo iba a ser realidad.

Al igual que el millón y medio de personas que hizo la fila virtual para comprar las entradas, los tres amigos intentaron obtenerlas pero todos tenían un lugar superando al 600 mil, lo que dejaba en evidencia que no llegarían a comprarlas, debido a que es estadio tiene capacidad para 82 mil personas.

Pero la luz de esperanza llegó de la mano de Sofía, la pareja de Ramiro. “Dije: ‘No voy a ver nunca más a Messi’. Y en una de esas, mi novia me dijo que tenía el número 21 mil y esa fue la primera sorpresa. La posibilidad estaba. Entré con ese código que me mandó ella y avanzó la pelotita y pudo comprar cuatro entradas. No lo podía creer”, recuerda.

Lionel Messi alza el trofeo de la Copa Mundial tras la victoria de Argentina ante Francia en la final del mundo, en Qatar

“Estaba en shock. Yo ya me había rendido”, recuerda aún con emoción. Sin embargo, en medio de su sorpresa, pensó en sus amigos, que aún no sabían la gran noticia, y acordó con Sofía en no decirles nada, hasta que personalmente pueda darle las entradas.

“Fue muy difícil no decirles, pero me imaginé como decirles. Mientras ellos, se ‘morían’ de la bronca por las personas que revendían los tickets y no iban al partido. Por dentro yo pensaba: ‘Ni se la esperan’”. El deseo de los amigos incidía en vivir este momento juntos, ya que la final del Mundo la vieron por separado y la multitud de festejantes en el Obelisco hizo imposible su encuentro, aunque en el recibimiento de los jugadores estuvieron juntos. Sin embargo, tomaron como revancha ver a Messi levantar la Copa en vivo.

Finalmente, llegó ese sábado en el que los amigos iba a verse cara a cara y el acreedor de las entradas podía dar el batacazo. La reunión con una gaseosa de por medio, tuvo un solo foco: ¿qué podían hacer para obtener las entradas? Las propuestas fueron variadas y alocadas, hasta se deslizó en broma la idea de falsificar los tickets y ese fue el puntapié perfecto para Ramiro. “Si las replicamos tienen que ser más o menos parecidas a estas”, se lo escucha decir al joven que grabó el momento en el que sacó de su bolsillo aquel bien preciado.

Tomás y Jaco tomaron las entradas y el silencio se apoderó de la situación. Se escuchó una risa desconcertante. “Este es un regalo para ustedes”, aclaró Ramiro mientras sus amigos se mantenían inmóviles mirando aquel papel que habían deseado tener. Los abrazos y las lágrimas llegaron al momento que dimensionaron la situación, aunque en diversos momentos se preguntaban si era cierto. “No lo puedo creer”, fue la frase que replicaron los dos jóvenes sorprendidos.

La grabación fue pensada como un recuerdo íntimo para este grupo de amigos; sin embargo, el autor se lo mostró a sus familiares y todos se emocionaron, por lo que decidió compartirlo en redes. “No pensaba que se iba a viralizar. Tiene un millón de visualizaciones”, remarca Ramiro que en 24 horas su video se convirtió en uno de los más vistos, y además, recibió un gran cariño que sumó a la emoción que tiene desde hace una semana.

Jaco, Ramiro, Sofía y Tomas preparados para partir hacia el Monumental (Foto gentileza Ramiro)

“Me alegra ver eso, que a la gente le haya causado algo. Me habló gente de Bolivia y México felicitándome por el regalo que hice. Gente que me dijo que se emocionó con el video”, remarca el joven, que desde las primeras horas de la mañana quería terminar con su jornada laboral para que llegue el momento de encontrarse con Tomás, Jaco y Sofía para emprender viaje hasta el Monumental, donde seguramente las lágrimas de alegría volver a ser parte del momento más esperado por este grupo de amigos, ver a Messi levantar la Copa.