Su hijo lloró por una hamburguesa, criticó al restaurante y recibió una respuesta demoledora

El llanto de un niño en una hamburguesería de España desató un debate en las redes sociales y cuestionó el buen uso de las reseñas de Google por parte de los clientes. Fue después de que un hombre llamado José culpara a un restaurante de haber causado la angustia de su hijo, y recibiera una respuesta lapidaria.

Las reseñas en el famoso buscador tienen una vital importancia para los negocios, ya que pueden atraer nuevos clientes cuando la valoración es positiva. También pueden aprender si la crítica es constructiva. Sin embargo, el usuario enojado escribió sobre el restaurante TT Tapería: “El niño al ver su hamburguesa se puso a llorar”.

Un usuario dejó un lapidario mensaje a un restaurante en las reseñas de Google y la respuesta del dueño revolucionó las redes Instagram: @soycamareroo

Lejos de quedar ahí, desde el local gastronómico le respondieron y sacaron a la luz una situación que él había omitido: “¡Hola! El niño se puso a llorar porque le pediste una mini hamburguesa (50g) y a su hermano mayor una Wagyu (200g), después de decirles tres veces que la hamburguesa mini era muy pequeña. Yo también me habría puesto a llorar la verdad”, replicaron, no sin antes enviarle un saludo.

Para peor, no solo le hizo la crítica negativa sino que también calificó a la taquería con el puntaje más bajo: una estrella.

El pasado 22 de julio, replicaron este duro cruce virtual en la cuenta de Instagram Soy Camarero (@soycamarero), arrobando al local gastronómico ubicado en la ciudad catalana de Tarragona. Con más de 19.000 “me gusta” y empoderados por la gran cantidad de comentarios de apoyo al restaurante, los dueños de TT Taquería hicieron una petición.

“Votos a favor para hacer pasar un psicotécnico a los usuarios de (Google) Maps/ TripAdvisor”, escribió Juan J. Martí (@paradise_city), encargado del local.

Juan Josep Martí, encargado del restaurante TT Tapería, propuso hacer un test de diagnóstico psicológico a los usuarios Instagram: @soycamareroo

Pero otra verdad que reveló este debate es que parece que José Joaquín no sería el único cliente que se ofende con los restaurantes cuando su hijo llora por una mala decisión que tomó. “Odio atender padres que no toman la opinión de los niños. Luego, además de que se enojan con ellos se desquitan con todo el mundo... Señores no se pongan a parir si no tienen paciencia con sus niños”, sentenció un usuario en los comentarios de la publicación.

Mientras que otro, opinó: “Me encanta que respondan las reseñas de Google, pero hay gente que perjudica terrible a los locales quejándose por cosas que ni siquiera son responsabilidad de nosotros”.

También hubo otros internautas que hicieron hincapié en la actitud de no haber tratado de la misma forma a un hijo que al otro. “Todos lloraríamos pero no por la hamburguesa... Lloraríamos por los padres que nos tocaron”, consideró uno. “Poca broma pedirle a uno calidad suprema y al otro la mini, se nota a que hijo quieren mas”, sentenció otro.

La realidad es que esta situación tan cotidiana generó armó un gran debate en las redes sociales, hasta el punto de de que la reseña se volvió viral y, además de indignar a algunas personas, logró divertir a otras: “Desde luego que esto es para llorar pero de risa”, enfatizó un internauta.

LA NACION