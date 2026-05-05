El truco infalible de la cuchara en la ventana que promete terminar con la humedad del hogar

La humedad en los hogares es un tema usual que no solo afecta la estética de las paredes y las ventanas, sino que puede tener afecciones a la salud, como potenciar el asma, las irritaciones respiratorias y los cuadros alérgicos. En redes se viralizó el “truco de la cuchara”, que sirve para eliminar la humedad en el ambiente y mejorar la calidad de vida.

La humedad puede destrozar totalmente el interior del hogar Freepik

Paso a paso del truco de la cuchara en la ventana

1 Encontrar la cuchara

Este truco viral para eliminar la humedad consiste en un paso a paso muy sencillo. En particular, se necesita una cuchara de metal, preferiblemente confeccionada en acero inoxidable.

2 Ir al ambiente a deshumidificar

Luego hay que ir al espacio que se quiere deshumidificar y ubicarla sobre el marco de la ventana.

La humedad en las ventanas es frecuente durante el invierno (Foto: Canva)

3 Posicionar la cuchara

Finalmente hay que acomodarla: se debe dejar el mango hacia el interior y la parte cóncava hacia el exterior.

La posición de la cuchara es fundamental, ya que crea un punto frío que atrae el vapor de agua antes de que se acumule en el cristal, lo que reduce la condensación y evita que el agua corra hacia el alféizar.

Otras soluciones caseras y efectivas contra la humedad

Ventilar es una buena forma de deshumidizar

Para mantener un hogar saludable, lo ideal es combinar el truco de la cuchara con estos hábitos sencillos: