El truco infalible de la cuchara en la ventana que promete terminar con la humedad del hogar
El consejo se volvió viral en redes sociales por sus grandes resultados; el paso a paso para ponerlo en práctica
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La humedad en los hogares es un tema usual que no solo afecta la estética de las paredes y las ventanas, sino que puede tener afecciones a la salud, como potenciar el asma, las irritaciones respiratorias y los cuadros alérgicos. En redes se viralizó el “truco de la cuchara”, que sirve para eliminar la humedad en el ambiente y mejorar la calidad de vida.
Paso a paso del truco de la cuchara en la ventana
Encontrar la cuchara
Este truco viral para eliminar la humedad consiste en un paso a paso muy sencillo. En particular, se necesita una cuchara de metal, preferiblemente confeccionada en acero inoxidable.
Ir al ambiente a deshumidificar
Luego hay que ir al espacio que se quiere deshumidificar y ubicarla sobre el marco de la ventana.
Posicionar la cuchara
Finalmente hay que acomodarla: se debe dejar el mango hacia el interior y la parte cóncava hacia el exterior.
La posición de la cuchara es fundamental, ya que crea un punto frío que atrae el vapor de agua antes de que se acumule en el cristal, lo que reduce la condensación y evita que el agua corra hacia el alféizar.
Otras soluciones caseras y efectivas contra la humedad
Para mantener un hogar saludable, lo ideal es combinar el truco de la cuchara con estos hábitos sencillos:
- Ventilación diaria: bastan diez minutos al día con las ventanas abiertas para renovar el aire y eliminar el vapor acumulado, especialmente después de cocinar o bañarse.
- Deshumidificadores: los dispositivos eléctricos son la mejor opción para mantener la humedad ambiental en el rango ideal (entre el 40% y el 60%).
- Plantas aliadas: especies como el potus, la hiedra, el helecho y el bambú son excelentes para purificar el ambiente y absorber el exceso de humedad.
- Absorbedores naturales: colocar pequeños recipientes con sal gruesa, arroz, bicarbonato de sodio o carbón vegetal ayuda a secar el aire en zonas críticas como baños y armarios de forma muy económica.
- Reparaciones a tiempo: si el origen de la humedad es una filtración, un caño roto o una gotera, la única solución definitiva es reparar el daño estructural de raíz.
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