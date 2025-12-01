El tipo de magnesio que puede ayudar a reparar los músculos y los huesos

En el último tiempo los suplementos de magnesio han cobrado gran relevancia dado lo imprescindibles que son para llevar adelante funciones vitales y mantener el cuerpo sano.

Gabriel Lapman, médico nefrólogo y autor de Más zapatillas, menos pastillas, explica que se trata de un mineral esencial porque colabora con más de 300 enzimas que llevan a cabo distintos procesos y funciones. Entre ellos, enumera:

La transmisión de las señales eléctricas del sistema nervioso

La contracción muscular

La regulación de la presión arterial

La producción de energía y proteínas

La regulación de los niveles de glucosa en sangre

La formación de huesos porque trabaja en conjunto con el calcio y la vitamina D

Los expertos estiman que el motivo por el que cada vez más gente opta por suplementarse se debe al déficit de nutrientes, en este caso de magnesio. Una problemática que, para Lapman, se asocia a una nutrición deficiente que prioriza el consumo de productos ultraprocesados y repletos de aditivos.

El magnesio colabora con más de 300 enzimas que llevan a cabo distintos procesos y funciones

Aunque también añade que el déficit puede ocurrir incluso llevando una alimentación saludable y equilibrada. “Hay personas que no lo absorben con éxito debido a problemas digestivos o gastrointestinales como la celiaquía”, menciona Lapman. Sumado a ello, informa: “Quienes consumen antibióticos también corren el riesgo de que el cuerpo pierda la capacidad de incorporar el magnesio”.

Citrato de magnesio: ¿para qué sirve?

De todas las variedades de magnesio que existen, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos revela que, en el caso del citrato, este se volvió popular dada su acción laxante que permite tratar el estreñimiento a corto plazo. Según la entidad, suele tener un efecto rápido, manifestándose en un periodo que puede variar de 30 minutos a seis horas después de su ingesta. No se recomienda su consumo por más de una semana a menos que sea recetado por un profesional, ya que un exceso de citrato de magnesio puede ocasionar efectos secundarios como mareos, somnolencia, náuseas y ritmo cardíaco lento, según destaca un informe de la institución.

El citrato de magnesio también ejerce acción sobre otras funciones vitales del organismo como las de regenerar y reparar los tejidos de los músculos y los huesos y potenciar el correcto desempeño del sistema nervioso.

En cuanto al consumo se lo puede hacer en forma de polvo o cápsulas. La cantidad diaria recomendada varía de acuerdo al sexo, la edad, el peso, el estado de salud y los requerimientos personales de cada persona. Al respecto, Lapman revela: “Para que la suplementación sea beneficiosa debe ir de la mano con un estilo de vida saludable que comprenda una dieta equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico y un descanso adecuado”.

“Para que la suplementación sea beneficiosa debe ir de la mano con un estilo de vida saludable que comprenda una dieta equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico y un descanso adecuado”, dice Lapman

Síntomas de la falta de magnesio

El déficit de magnesio a largo plazo, advierten desde la NIH, se relaciona con los siguientes desbalances:

Pérdida del hambre

Fatiga

Náuseas y vómitos

Debilitamiento corporal

Calambres musculares

Hormigueo en las extremidades

Anomalías del ritmo cardíaco

La falta de magnesio en el organismo es muy difícil diagnosticar. Tal como explica un informe de la Universidad de Harvard, los niveles en sangre no suelen identificarse con precisión porque parte de este mineral se almacena en las células. Razón por la cual, los expertos de esta institución sugieren consultar con un especialista en nutrición para que analice y evalúe el plan de alimentación diaria de la persona y el nivel de magnesio que se consume.