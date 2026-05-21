Manuel Viso, doctor: “El problema no es la sal, es que consumís el doble”

En un análisis sobre los hábitos alimenticios contemporáneos, el doctor Manuel Viso desmitificó la demonización absoluta del cloruro de sodio, donde señaló que la clave de la salud pública no reside en la eliminación total del mineral, sino en el control de su consumo excesivo. Según el especialista, “no, el problema no es la sal, es que estás consumiendo el doble sin darte cuenta”.

Viso subraya que “no necesitás eliminar la sal; el objetivo no es sal cero, sino evitar el exceso de sodio”. El médico precisó que la meta debe situarse en “menos de dos gramos de sodio al día, o lo que es lo mismo, menos de cinco gramos de sal al día, una cucharadita rasera, porque cero no es el objetivo, ni clínico, ni nutricional”. El sodio es, en esencia, un mineral esencial para el funcionamiento del organismo humano.

El problema no es la sal, sino la cantidad que la gente consume sin saberlo

El núcleo de la problemática radica en la dieta oculta que predomina en las sociedades actuales. El doctor Viso advierte: “Y ojo, porque el 80% de la sal que consumes al día no viene del salero. Está en los ultra-procesados, en los snacks, en las comidas preparadas, como las sopas industriales. Pero también el pan, las salsas y la comida rápida”. Esta ingesta desmedida tiene consecuencias directas sobre el sistema cardiovascular. Como explica el profesional, “demasiada sal, demasiada hipertensión, demasiado riesgo cardiovascular, infartos e ictus. Si tienes hipertensión, bajar el consumo de sal ayuda. Pero también necesitas ejercicio, peso saludable y vida mediterránea. Y a veces, medicación”.

El enfoque clínico de Viso propone una estrategia complementaria poco difundida en el ámbito de la divulgación masiva. “Y aquí viene la clave que casi nadie te cuenta. Porque no solo es bajar el consumo de sal, también es subir el aporte de potasio. Y mejor con alimentos. Al menos 3,5 gramos de potasio al día. ¿Dónde está? La fruta, verduras, legumbres, patata (papa), aguacate (palta), plátano (banana)”. El médico insiste en la precaución frente a los atajos farmacológicos: “El mensaje es claro: menos consumo de sal, más consumo de potasio, menos hipertensión, menos riesgo cardiovascular. Y evita las sales ricas en potasio y los suplementos de potasio. Mala idea. Potasio en alimentos”.

Además de consumir menos sal, hay que subir el aporte de potasio, según Viso

La dieta recomendada para consumir menos sal

Más allá de la sal, el doctor Viso cuestionó la monotonía en la elección de ingredientes, donde afirmó que “comer pollo hervido, arroz blanco y lechuga todos los días no es saludable, es un castigo”. Para el especialista, la alimentación debe ser un pilar de bienestar, no de padecimiento. En ese sentido, recomienda integrar una dieta equilibrada que incluya carnes, pescados, legumbres y frutas, siempre con la idea de priorizar la variedad frente a las dietas restrictivas.

Asimismo, el médico trasladó sus advertencias a otros productos cotidianos, como el atún en lata. Tras alertar sobre la acumulación de mercurio en dicho pescado y sus efectos adversos sobre el sistema nervioso, el profesional sugiere sustituirlo periódicamente por sardinas, bonito o melva.

La dieta no debe ser un castigo o padecimiento, sino que hay alimentos variados para combinar Shutterstock

Al reflexionar sobre el consumo cotidiano, Viso interpela a su audiencia: “¿Tienes en cuenta en el consumo de sal diario el que procede de alimentos que lo contienen? ¿Consume suplementos de potasio? ¿Sabías que el aporte de potasio mejora tus cifras de presión arterial?”. Este abordaje integral, que combina la moderación en los procesados con la diversificación de nutrientes esenciales, busca ofrecer una hoja de ruta sostenible para mejorar la salud cardiovascular a largo plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA