¿Cuáles son las bebidas y cócteles que elige la realeza británica?

La reina Isabel II disfruta uno de sus cocteles preferidos Crédito: Vanitatis

Fanáticos de la realeza y outsiders curiosos reviven o descubren, según el caso, los secretos de la corona británica a través de The Crown, la serie vedette de Netflix. La cuarta temporada revela en uno de sus capítulos un juego, que además de tener a Margaret Thatcher como una de sus protagonistas, involucra bebidas alcohólicas: Ibble Dibble.

Si bien no está claro si esa escena es una ficcionalización de lo que ocurrió o una genial adición del guionista Peter Morgan, la serie si da en el clavo en una costumbre de la Casa Real británica. Está claro que los royals disfrutan de tomar un trago. O, más bien, dos.

Gillian Anderson en su brillante interpretación de la Dama de Hierro, Margaret Thatcher Crédito: Vanitatis

Acontecimientos significativos o brindis de cortesía. Cualquiera sea el caso, siempre es buena la ocasión para degustar alguna bebida o disfrutar de un cóctel. En un reciente artículo, el portal Vanitatis recopiló una serie de tragos frecuentes entre los miembros de la realeza británica.

¿Cuáles son las bebidas y los cócteles que elige la realeza británica?

Para la Reina, gin y Dubonnet

Activa, enérgica y de buena salud, además de cumplir con sus obligaciones, la reina Isabel II saber disfrutar de los buenos placeres de la vida. Como es sabido, Su Majestad tiene predilección por la ginebra y el Dubonnet, un aperitivo dulce con el que acompaña sus almuerzos típicos a base de ensalada y carne fría. Fue Darren McGrady, antiguo chef real, quien lo develó en una entrevista con la cadena CNNen 2017.

La reina Isabell y el duque Felipe de Edimburgo Crédito: Vanitatis

Cerveza Boddingtons Bitter

Asumir que los miembros de la realeza solo beben champagne puede inducirnos a un error garrafal. Si la realidad se ajusta a los rumores, el duque Felipe de Edimburgo disfruta de la cerveza amarga a base de cebada malteada, que se elabora en Lancashire.

Medios especializados señalaron que la cerveza favorita de Felipe era una Double Diamond, tipo ale, pero dicha producción se detuvo en los años 1990. De acuerdo con el portal The Independent, el esposo de Isabel II rechazó en 2000 el vino que le ofreció el primer ministro italiano. "Dame una cerveza. No me importa de qué tipo sea, ¡simplemente tráeme una cerveza!", aseguró el duque.

Lady Di, la princesa de Gales, con un trago en la mano Crédito: Vanity Fair

Bellini de durazno

Creado por Giuseppe Cipriani en el famoso Harry's Bar de Venecia a principios de la década de 1940, el Bellini de durazno era la bebida preferida de Lady Di. Realizado tradicionalmente con puré de durazno fresco y prosecco, la actriz Cleo Rocos compartió con The Independent en una entrevista de sus maravillosos recuerdos al beber ese trago junto con la princesa de Gales.

"Tengo maravillosos recuerdos de beber con la princesa Diana. Habitualmente se escapaba sola, disfrazada, para ir a lugares cercanos al palacio. Recuerdo haber bebido bellinis de melocotón con ella, Kenny y Freddie Mercury en el Bombay Brasserie que queda en la zona", aseguró la actriz en declaraciones que reproduce Vanitatis.

Carlos de Inglaterra junto a Camila Parker Bowles beben cerveza Crédito: Vanitatis

Whisky escocés single malt (producido en una solo maltería)

Prácticamente irresistible a la realeza británica, el whisky escocés es una de las bebidas favoritas del príncipe de Gales. Hasta comercializa su propia marca: Highgrove Organic Single Malt.

La marca del heredero al trono británico seguramente está inspirada en sus gustos y se destila a base de cebada malteada orgánica escocesa y se madura en barricas de roble para bourbon.

Lejos de los gustos personales de Carlos, los royals tienen su propia tradición de whisky. El Royal Lochnagar es favorito de la Casa Real desde hace 200 años.

Vino de postre de Hungría

Luis XIV describió oportunamente al Real Tokaji 5 Putts de Hungría como "el vino de los reyes y el rey de los vinos". Por su parte, The Spectator publicó que esa bebido fue un ingrediente preponderante en el Palaco de Buckingham a lo largo del tiempo.

Se dice que en el siglo XIX el emperador Francisco José enviaba una docena de botellas de Tokaji a la reina Victoria como regalo de cumpleaños. Para el 80º aniversario de Su Majestad en el trono, la suma de botellas se incrementó exponencialmente: 972. Dato que hace pensar que uno de los favoritos de la familia real británica.