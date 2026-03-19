Cuáles son las 50 mejores ciudades del mundo en 2026, según sus propios habitantes

La plataforma especializada en viajes Time Out difundió su clasificación anual de las mejores ciudades del mundo. El análisis combinó la opinión de 24.000 residentes con el criterio de 100 expertos para determinar los 50 destinos seleccionados. Los parámetros de evaluación incluyeron la asequibilidad, felicidad, acceso a la cultura y calidad de la vida nocturna.

Melbourne, en Australia, ocupó la primera posición del ranking. Los habitantes destacaron la realización de eventos deportivos de magnitud como el Australian Open y la reciente inauguración del Metro Tunnel. El 94% de los residentes locales calificó de forma positiva la escena gastronómica de la ciudad y el 92% elogió la oferta artística.

El 94% de los habitantes de Mlebourne valora positivamente la oferta gastronómica. Shutterstock

Shanghai alcanzó el segundo lugar con un enfoque centrado en la innovación y la historia. Obtuvo la puntuación más alta en asequibilidad. El 88% de sus ciudadanos consideró barato comer en restaurantes. El 90% opinó lo mismo sobre el costo del café y las entradas de cine.

Shanghai fue declarada como la segunda mejor ciudad del mundo por Time Out. [e]WANG XIANG - XinHua

Edimburgo completó el podio en el tercer puesto. El 91% de sus habitantes afirmó que encuentra “alegría en sus experiencias cotidianas”. La capital escocesa recibió elogios por su transitabilidad a pie y sus espacios verdes, que generan una combinación mágica junto a su arquitectura georgiana y medieval.

El 91% de los residentes de Edimburgo reconoce el disfrute de su cotitidianidad.

Londres obtuvo el cuarto lugar y destacó por la gratuidad de sus museos y galerías. El 99% de los encuestados consideró que el escenario cultural fue de buena calidad. El 96% de los londinenses recomendó los locales gastronómicos. La apertura del London Museum en Smithfield figuró como uno de los atractivos para el presente año. La ciudad empató con la capital japonesa como el destino predilecto de los especialistas.

El 99% de los londinenses encuestados mostró agrado por la escena cultural local.

Nueva York se situó en el quinto escalafón con un alto índice de vitalidad social. El 78% de sus habitantes la describió como la "ciudad más excitante del mundo“. Los residentes valoraron la transición al sistema de transporte OMNY y las nuevas obras en el aeropuerto JFK. La oferta de arte y cultura recibió una aprobación del 93%. Los neoyorquinos resaltaron la convivencia entre monumentos históricos y propuestas de vanguardia.

Los neoyorkinos la definen como la "ciudad más excitante del mundo“. Freepik

Ciudad del Cabo se posicionó en el sexto lugar y recibió la mención como la ciudad más bella del mundo por parte del 86% de los encuestados. El mismo porcentaje de la población resaltó la calidad de la naturaleza y los espacios abiertos. El 85% de los residentes calificó su bienestar personal como asombroso. La inversión en infraestructura turística y el desarrollo del Time Out Market impulsaron su crecimiento.

Los residentes de CapeTown la consideran la "ciudad más bella del mundo". AFP

Ciudad de México alcanzó el séptimo puesto con un enfoque en su legado arqueológico y artístico. Los ciudadanos destacaron la apertura de nuevos espacios culturales en el Bosque de Chapultepec.

El 80% de los habitantes otorgó puntajes positivos a la oferta culinaria. La capital mexicana será una de las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Los residentes valoraron el ambiente sofisticado de barrios como Condesa y La Roma.

Ciudad de México se destaca por su amplia oferta artística. Oliver Santana - Cortesía de Alexander and Bonin, Nueva York

Bangkok ocupó la octava posición y destacó por su hospitalidad. El 79% de sus residentes afirmó que encuentra felicidad en las vivencias cotidianas. La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo reforzó su imagen de apertura social.

El 81% de la población aprobó la escena gastronómica local. Los jóvenes menores de 30 años resaltaron el fuerte sentido de pertenencia a la comunidad.

En Bangkok se destaca la noción de pertenencia.

Seúl se ubicó en el noveno lugar y fue declarada como la capital del arte en el continente asiático. La ciudad inauguró siete hitos culturales en 2026. La apertura del Centre Pompidou figuró como el evento principal del calendario artístico. El 79% de los encuestados expresó conformidad con su estilo de vida. La tendencia del turismo de panaderías y cafeterías generó un impacto positivo en la economía local.

En Seúl se abrió una sede del mítico museo Centre Pompidou. NurPhoto - NurPhoto

Tokio cerró el grupo de los diez centros destacados. Los residentes la describieron como la megaciudad más segura y caminable. El 91% de los jóvenes expresó felicidad por vivir allí. El 82% de los habitantes manifestó una visión positiva del futuro.

La localidad contó con el mayor número de restaurantes con estrellas Michelin y el primer parque temático de Pokémon. El sistema de transporte ferroviario obtuvo una calificación positiva del 82%.

Tokio se destaca por su seguridad en las calles. @leerviajarycompartir

El listado se completó con las siguientes ciudades, que también fueron destacadas por el medio especializado:

11- Zúrich

Zúrich: el sistema de transporte público recibió una aprobación del 91 por ciento por parte de los residentes. Shutterstock

12- Río de Janeiro

Río de Janeiro: la vida social en las playas y la histórica Rua do Senado la posición como una gran alternativa. Luiz Souza - Getty Images

13- Copenhague

Copenhague: el programa de recompensas CopenPay fomentó el turismo responsable y la cultura del ciclismo.

14- São Paulo

São Paulo: la escena gastronómica y los museos como el MASP posicionaron a la ciudad en el ranking. Mariana Roveda - Lugares

15- Hong Kong

Hong Kong: la eficiencia del transporte y la vigencia de los bares nocturnos destacaron en el relevamiento.

16- Cracovia

Cracovia: los habitantes valoraron el centro histórico protegido por la Unesco y la oferta de comida callejera.

17- Porto

Porto: la tradición del vino y los proyectos arquitectónicos como el M-ODU renovaron el interés local. Bildagentur-online - Universal Images Group Editorial

18- Guadalajara

Guadalajara: las instituciones culturales y los preparativos para la FIFA World Cup 2026 marcaron la agenda. CRISTOPHER ROGEL BLANQUET - NYTNS

19- Madrid

Madrid: la capital española destacó por su escena artística y el regreso de la Fórmula 1.

20- Valencia

Valencia: la calidad de vida y la inauguración del Museo Sorolla fueron puntos clave para los vecinos.

21- Sídney

Sídney: la diversidad cultural y los festivales de luces como Vivid Sydney definieron el ánimo ciudadano. Shutterstock

22- París

París: la ciudad priorizó el uso de bicicletas y la limpieza del río Sena para el uso recreativo. Shutterstock

23- Singapur

Singapur: la eficiencia tecnológica y el desarrollo de nuevos espacios comunitarios elevaron la satisfacción local. MOLPIX - Shutterstock

24- Marrakech

Marrakech: el sentido de comunidad en la medina y la oferta de arte africano destacaron en el informe. Departamento de Justicia de EE.UU.

25- Hanói

Hanói: la transformación urbana incluyó la construcción de un nuevo teatro de ópera y estadios modernos. NHAC NGUYEN - AFP

26- Bath

Bath: el 94 por ciento de los habitantes aprobó la oferta de naturaleza y el sentido de pertenencia.

27- Bilbao

Bilbao: la facilidad para acceder a la montaña y la costa desde el centro urbano fue valorada por los locales. Shutterstock

28- Berlín

Berlín: la cultura de clubes y las exhibiciones de arte moderno mantuvieron la vitalidad de la capital alemana. SHUTTERSTOCK

29- Adelaida

Adelaida: la proximidad con las colinas y el litoral marino definió el estilo de vida de sus residentes. BBC Mundo

30- Pekín

Pekín: la combinación de historia imperial con nuevas opciones de transporte de lujo marcó la tendencia. Vincent Thian - AP

31- Amberes

Amberes: la moda y la arquitectura renacentista convivieron con la energía industrial del puerto belga. Photo News vía Getty Images

32- Chiang Mai

Chiang Mai: la ciudad tailandesa destacó por su polo creativo y la oferta de café de especialidad. NurPhoto - Getty Images

33- Nápoles

Nápoles: el fuerte sentido de comunidad y el centro histórico unificaron la opinión de los napolitanos. Jim Bourdier - AP

34- Ámsterdam

Ámsterdam: la tolerancia y la celebración del WorldPride definieron el perfil de la ciudad en 2026. Shutterstock

35- Medellín

Medellín: la transformación de barrios populares en centros de arte urbano generó orgullo entre los locales. Shutterstock - Shutterstock

36- Lima

Lima: la diversidad de recetas históricas y la vista al Pacífico consolidaron la oferta de la capital peruana. Guadalupe Pardo - AP

37- Vancouver

Vancouver: el acceso a actividades de montaña y playa en un mismo día fue el punto más alto para los vecinos. Shutterstock

38- Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh: la designación de ciudad creativa del cine impulsó el desarrollo cultural de la urbe. Shutterstock

39- Osaka

Osaka: la gastronomía de calle y el legado de la Expo mantuvieron el dinamismo de la metrópoli. Shutterstock

40- Atenas

Atenas: la renovación urbana y la apertura de nuevos espacios verdes mejoraron la calidad de vida. Aris Messinis - AFP

41- Chicago

Chicago: el activismo comunitario y la construcción del Obama Presidential Center marcaron el año.

42- El Cairo

El Cairo: la apertura del Gran Museo Egipcio renovó el vínculo de los habitantes con su patrimonio histórico. Grand Egyptian Museum

43- Buenos Aires

Buenos Aires ocupa el puesto 43 a nivel mundial. Creado con Inteligencia Artificial

44- Viena

Viena: el transporte público y la herencia musical situaron a la capital austríaca entre las más habitables. Shutterstock

45- Dublín

Dublín: los senderos costeros y el ambiente de aldea urbana definieron la satisfacción de los residentes. PAUL FAITH - AFP

46- San Francisco

San Francisco: la proximidad de los parques y la tecnología caracterizaron la vida en la ciudad de las colinas. Jeff Chiu - AP

47- Lagos

Lagos: la capital del entretenimiento en Nigeria destacó por su escena artística y vida nocturna eléctrica.

48- Auckland

Auckland: las vistas al puerto y la llegada de la guía Michelin marcaron la agenda del presente año. Secretaría de Turismo de Auckland

49- Lisboa

Lisboa: las tradicionales tascas y los festivales de verano sostuvieron el atractivo de la capital portuguesa. PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

50- Bogotá