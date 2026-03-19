Cuáles son las 50 mejores ciudades del mundo en 2026, según sus propios habitantes
Un estudio reunió la opinión de 24.000 personas en 150 destinos diferentes; el informe muestra propuestas ideales por su gastronomía, arte o entretenimiento
- 5 minutos de lectura'
La plataforma especializada en viajes Time Out difundió su clasificación anual de las mejores ciudades del mundo. El análisis combinó la opinión de 24.000 residentes con el criterio de 100 expertos para determinar los 50 destinos seleccionados. Los parámetros de evaluación incluyeron la asequibilidad, felicidad, acceso a la cultura y calidad de la vida nocturna.
Melbourne, en Australia, ocupó la primera posición del ranking. Los habitantes destacaron la realización de eventos deportivos de magnitud como el Australian Open y la reciente inauguración del Metro Tunnel. El 94% de los residentes locales calificó de forma positiva la escena gastronómica de la ciudad y el 92% elogió la oferta artística.
Shanghai alcanzó el segundo lugar con un enfoque centrado en la innovación y la historia. Obtuvo la puntuación más alta en asequibilidad. El 88% de sus ciudadanos consideró barato comer en restaurantes. El 90% opinó lo mismo sobre el costo del café y las entradas de cine.
Edimburgo completó el podio en el tercer puesto. El 91% de sus habitantes afirmó que encuentra “alegría en sus experiencias cotidianas”. La capital escocesa recibió elogios por su transitabilidad a pie y sus espacios verdes, que generan una combinación mágica junto a su arquitectura georgiana y medieval.
Londres obtuvo el cuarto lugar y destacó por la gratuidad de sus museos y galerías. El 99% de los encuestados consideró que el escenario cultural fue de buena calidad. El 96% de los londinenses recomendó los locales gastronómicos. La apertura del London Museum en Smithfield figuró como uno de los atractivos para el presente año. La ciudad empató con la capital japonesa como el destino predilecto de los especialistas.
Nueva York se situó en el quinto escalafón con un alto índice de vitalidad social. El 78% de sus habitantes la describió como la "ciudad más excitante del mundo“. Los residentes valoraron la transición al sistema de transporte OMNY y las nuevas obras en el aeropuerto JFK. La oferta de arte y cultura recibió una aprobación del 93%. Los neoyorquinos resaltaron la convivencia entre monumentos históricos y propuestas de vanguardia.
Ciudad del Cabo se posicionó en el sexto lugar y recibió la mención como la ciudad más bella del mundo por parte del 86% de los encuestados. El mismo porcentaje de la población resaltó la calidad de la naturaleza y los espacios abiertos. El 85% de los residentes calificó su bienestar personal como asombroso. La inversión en infraestructura turística y el desarrollo del Time Out Market impulsaron su crecimiento.
Ciudad de México alcanzó el séptimo puesto con un enfoque en su legado arqueológico y artístico. Los ciudadanos destacaron la apertura de nuevos espacios culturales en el Bosque de Chapultepec.
El 80% de los habitantes otorgó puntajes positivos a la oferta culinaria. La capital mexicana será una de las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Los residentes valoraron el ambiente sofisticado de barrios como Condesa y La Roma.
Bangkok ocupó la octava posición y destacó por su hospitalidad. El 79% de sus residentes afirmó que encuentra felicidad en las vivencias cotidianas. La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo reforzó su imagen de apertura social.
El 81% de la población aprobó la escena gastronómica local. Los jóvenes menores de 30 años resaltaron el fuerte sentido de pertenencia a la comunidad.
Seúl se ubicó en el noveno lugar y fue declarada como la capital del arte en el continente asiático. La ciudad inauguró siete hitos culturales en 2026. La apertura del Centre Pompidou figuró como el evento principal del calendario artístico. El 79% de los encuestados expresó conformidad con su estilo de vida. La tendencia del turismo de panaderías y cafeterías generó un impacto positivo en la economía local.
Tokio cerró el grupo de los diez centros destacados. Los residentes la describieron como la megaciudad más segura y caminable. El 91% de los jóvenes expresó felicidad por vivir allí. El 82% de los habitantes manifestó una visión positiva del futuro.
La localidad contó con el mayor número de restaurantes con estrellas Michelin y el primer parque temático de Pokémon. El sistema de transporte ferroviario obtuvo una calificación positiva del 82%.
El listado se completó con las siguientes ciudades, que también fueron destacadas por el medio especializado:
11- Zúrich
12- Río de Janeiro
13- Copenhague
14- São Paulo
15- Hong Kong
16- Cracovia
17- Porto
18- Guadalajara
19- Madrid
20- Valencia
21- Sídney
22- París
23- Singapur
24- Marrakech
25- Hanói
26- Bath
27- Bilbao
28- Berlín
29- Adelaida
30- Pekín
31- Amberes
32- Chiang Mai
33- Nápoles
34- Ámsterdam
35- Medellín
36- Lima
37- Vancouver
38- Ciudad Ho Chi Minh
39- Osaka
40- Atenas
41- Chicago
42- El Cairo
43- Buenos Aires
44- Viena
45- Dublín
46- San Francisco
47- Lagos
48- Auckland
49- Lisboa
50- Bogotá
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