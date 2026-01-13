La cadena británica BBC Travel difundió este lunes un listado de recomendaciones turísticas con vistas al calendario anual de 2026. El informe identifica puntos geográficos que promueven el impacto positivo en las comunidades locales y la preservación del entorno. Expertos en turismo sustentable y periodistas especializados aportaron datos para definir estas coordenadas globales

Cuáles son los 5 mejores lugares para viajar en 2026

La lista confeccionada por expertos de BBC Travel señala a Abu Dhabi, la costa de Oregón, Costa Rica, Guimarães y las islas Hébridas como los puntos de visita esenciales. Estas ubicaciones atraviesan procesos de transformación que incluyen la apertura de grandes museos, la implementación de redes de transporte eléctrico y la protección de biodiversidad única.

La selección internacional de destinos para el próximo periodo vacacional destaca por sus propuestas de preservación cultural y ambiental

Qué novedades culturales presenta Abu Dhabi

El emirato atraviesa una fase final de desarrollo en su Distrito Cultural Saadiyat. Este proyecto, que inició con el Louvre Abu Dhabi, suma ahora el museo de arte digital más grande del mundo: TeamLab Phenomena. El complejo cultural integra también el emblemático Museo Nacional Zayed, un espacio que narra la historia del país previa a la riqueza petrolera.

El patrimonio natural de la región posee un lugar central en el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi, cuya estructura evoca la geología local. La oferta se completa con el Guggenheim Abu Dhabi, una galería de arte moderno que proyecta su apertura para el cierre del ciclo anual.

El distrito Saadiyat integra propuestas de arte digital como el museo TeamLab Phenomena y el emblemático Museo Nacional Zayed Getty Images

En el sector de entretenimientos, la zona de Yas Island expande su capacidad. El parque Warner Bros World Abu Dhabi incorpora un área temática de Harry Potter y el centro acuático Yas Waterworld añade nuevos toboganes. Estos planes incluyen el primer Disneyland de Medio Oriente, el cual recibe a los turistas en un entorno de modernidad.

Qué ofrece la costa de Oregón a sus turistas

El litoral de este estado norteamericano abarca casi 600 kilómetros de acantilados, bosques y faros históricos. La ruta US-101 conecta pequeños pueblos pesqueros con playas de arena blanca donde circulan ballenas migratorias.

Según datos de Sustainable Travel International, la zona ofrece nuevas alternativas para quienes carecen de vehículo propio. Un transbordador une la ciudad de Portland con los puntos costeros y una red de carga facilita el uso de rodados eléctricos.

La red de carga para vehículos eléctricos en la ruta US-101 fomenta los traslados de bajo impacto ambiental Getty Images

La infraestructura regional prioriza la inclusión mediante el uso de sillas de playa gratuitas y senderos desmontables sobre la arena. La plataforma Wheel the World mapea los alojamientos accesibles para personas con discapacidad.

Cuál es el atractivo biológico de Costa Rica

La península de Osa concentra el 2,5% de las especies terrestres conocidas en un entorno de selva y mar. Los viajeros acceden a esta región remota mediante vuelos directos desde San José hacia Puerto Jiménez.

El Parque Nacional Corcovado permite realizar caminatas profundas para observar especies protegidas. En las costas, los manglares ofrecen experiencias de bioluminiscencia para quienes reman en sus aguas durante la noche.

La península de Osa en Costa Rica alberga el 2,5% de las especies terrestres conocidas del planeta La Nación, Costa Rica - GDAPHOTO

La sostenibilidad rige la oferta de alojamiento en el sector. El Lamangata Surf Resort funciona íntegramente con energía solar y procesa sus aguas residuales. Por su parte, el Blue Osa Yoga Retreat trabaja con la entidad Osa Conservation en el programa Save the Sea Turtles.

Por qué Guimarães es la capital verde europea

Esta ciudad portuguesa, situada a 65 kilómetros de Oporto, ostenta el título de Capital Verde de Europa para este periodo. El centro medieval conserva plazas y calles empedradas que conviven con una población joven donde casi la mitad de los residentes tiene menos de 30 años.

La cuna histórica de Portugal celebra este año el 25º aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco. Sus museos ocupan antiguos claustros y fábricas abandonadas que ahora funcionan como centros culturales.

La ciudad de Guimarães celebra este ciclo anual como la Capital Verde de Europa bajo el reconocimiento de la comisión continental Getty Images

Qué ofrece el archipiélago de las Hébridas en Escocia

Las islas de la costa atlántica escocesa inauguran un centro de visitantes en las Piedras de Calanais, un círculo neolítico más antiguo que Stonehenge. La organización Historic Environment Scotland gestiona el acceso para proteger estos 5000 años de historia.

El centro de visitantes en las Piedras de Calanais resguarda una estructura neolítica de 5000 años de historia

En el sur, la isla de Islay aumenta su producción de licores con la llegada de dos nuevas destilerías. La firma LVMH abre Ardbeg House, el primer hotel con temática de whisky, mientras que el festival Fèis Ìle convoca a turistas de todo el mundo durante el mes de mayo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.