Cuáles son los 5 mejores lugares para viajar en 2026
Diversos destinos regionales destacan por su oferta gastronómica y propuestas de sostenibilidad; la selección incluye opciones que combinan naturaleza con experiencias culturales
- 4 minutos de lectura'
La cadena británica BBC Travel difundió este lunes un listado de recomendaciones turísticas con vistas al calendario anual de 2026. El informe identifica puntos geográficos que promueven el impacto positivo en las comunidades locales y la preservación del entorno. Expertos en turismo sustentable y periodistas especializados aportaron datos para definir estas coordenadas globales
Cuáles son los 5 mejores lugares para viajar en 2026
La lista confeccionada por expertos de BBC Travel señala a Abu Dhabi, la costa de Oregón, Costa Rica, Guimarães y las islas Hébridas como los puntos de visita esenciales. Estas ubicaciones atraviesan procesos de transformación que incluyen la apertura de grandes museos, la implementación de redes de transporte eléctrico y la protección de biodiversidad única.
Qué novedades culturales presenta Abu Dhabi
El emirato atraviesa una fase final de desarrollo en su Distrito Cultural Saadiyat. Este proyecto, que inició con el Louvre Abu Dhabi, suma ahora el museo de arte digital más grande del mundo: TeamLab Phenomena. El complejo cultural integra también el emblemático Museo Nacional Zayed, un espacio que narra la historia del país previa a la riqueza petrolera.
El patrimonio natural de la región posee un lugar central en el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi, cuya estructura evoca la geología local. La oferta se completa con el Guggenheim Abu Dhabi, una galería de arte moderno que proyecta su apertura para el cierre del ciclo anual.
En el sector de entretenimientos, la zona de Yas Island expande su capacidad. El parque Warner Bros World Abu Dhabi incorpora un área temática de Harry Potter y el centro acuático Yas Waterworld añade nuevos toboganes. Estos planes incluyen el primer Disneyland de Medio Oriente, el cual recibe a los turistas en un entorno de modernidad.
Qué ofrece la costa de Oregón a sus turistas
El litoral de este estado norteamericano abarca casi 600 kilómetros de acantilados, bosques y faros históricos. La ruta US-101 conecta pequeños pueblos pesqueros con playas de arena blanca donde circulan ballenas migratorias.
Según datos de Sustainable Travel International, la zona ofrece nuevas alternativas para quienes carecen de vehículo propio. Un transbordador une la ciudad de Portland con los puntos costeros y una red de carga facilita el uso de rodados eléctricos.
La infraestructura regional prioriza la inclusión mediante el uso de sillas de playa gratuitas y senderos desmontables sobre la arena. La plataforma Wheel the World mapea los alojamientos accesibles para personas con discapacidad.
Cuál es el atractivo biológico de Costa Rica
La península de Osa concentra el 2,5% de las especies terrestres conocidas en un entorno de selva y mar. Los viajeros acceden a esta región remota mediante vuelos directos desde San José hacia Puerto Jiménez.
El Parque Nacional Corcovado permite realizar caminatas profundas para observar especies protegidas. En las costas, los manglares ofrecen experiencias de bioluminiscencia para quienes reman en sus aguas durante la noche.
La sostenibilidad rige la oferta de alojamiento en el sector. El Lamangata Surf Resort funciona íntegramente con energía solar y procesa sus aguas residuales. Por su parte, el Blue Osa Yoga Retreat trabaja con la entidad Osa Conservation en el programa Save the Sea Turtles.
Por qué Guimarães es la capital verde europea
Esta ciudad portuguesa, situada a 65 kilómetros de Oporto, ostenta el título de Capital Verde de Europa para este periodo. El centro medieval conserva plazas y calles empedradas que conviven con una población joven donde casi la mitad de los residentes tiene menos de 30 años.
La cuna histórica de Portugal celebra este año el 25º aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco. Sus museos ocupan antiguos claustros y fábricas abandonadas que ahora funcionan como centros culturales.
Qué ofrece el archipiélago de las Hébridas en Escocia
Las islas de la costa atlántica escocesa inauguran un centro de visitantes en las Piedras de Calanais, un círculo neolítico más antiguo que Stonehenge. La organización Historic Environment Scotland gestiona el acceso para proteger estos 5000 años de historia.
En el sur, la isla de Islay aumenta su producción de licores con la llegada de dos nuevas destilerías. La firma LVMH abre Ardbeg House, el primer hotel con temática de whisky, mientras que el festival Fèis Ìle convoca a turistas de todo el mundo durante el mes de mayo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
- 1
Amazon se suma a la tendencia de los televisores artísticos y lanza su versión por menos de 900 dólares
- 2
Chau a la cama: furor por la nueva forma de dormir
- 3
Sucio y lastimado, vagaba por las cercanías de un parque de hasta que alguien lo vio: “Hacía un año que pedía ayuda”
- 4
“Una etapa importante de nuestra vida”. Los tres matrimonios de Mauricio Macri y la última foto pública con Juliana Awada