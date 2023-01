Cuáles son los peligros de comprar alineadores odontológicos por Internet

escuchar

La presión por mostrar sonrisas perfectas en redes sociales como Instagram está generando graves problemas en los dientes de gente que optó por el uso de aparatos transparentes o “alineadores” comprados en internet. Esa es la afirmación de un grupo de dentistas y ortodoncistas que le contaron a la BBC que los clientes de la llamada odontología a distancia no son conscientes del daño que pueden causar los alineadores si no son colocados en persona por un profesional.

Pero la mayor empresa que vende alineadores transparentes a distancia, Smile Direct Club (SDC), asegura que sus productos enderezan los dientes más rápido y más barato que los aparatos tradicionales. Y que sus alineadores dan buenos resultados a la mayoría de los usuarios.

Los alineadores se identifican por ser un tratamiento casi imperciptible (Foto Pexels)

No fue el caso de Jamie, un padre de Glasgow en Escocia, quien recurrió a SDC después de recibir un presupuesto de entre US$5.000 y US$7.500 para enderezar sus dientes. La empresa estadounidense de ortodoncia a distancia ofrecía alineadores transparentes por unos US$2.000 sin necesidad de acudir en persona a un dentista.

Según SDC, su plataforma mejoró el acceso a la atención dental y “permitió que más de 1,8 millones de personas hayan recibido un tratamiento exitoso”. Resalta que la “inmensa mayoría” de los usuarios tuvo una “experiencia excelente”.

Dientes flojos

Pero Jamie dice ahora que no volvería a hacerlo. “No puedo morder una manzana porque ya no puedo confiar en que mis dientes frontales sean lo suficientemente fuertes”, dijo. Antes de empezar el tratamiento le enviaron un kit de impresión para que se hiciera sus propios moldes dentales. La otra opción, un escáner 3D de su boca realizado en una de las sedes SDC, no estaba disponible debido al confinamiento por la pandemia.

En pocas semanas recibió un tratamiento de alineadores de seis meses, con el nombre del dentista que lo iba a supervisar escrito en la caja. Pero después de cumplir los seis meses de tratamiento, Jamie publicó esto en Reddit. “Uno de mis dientes frontales se movió, mi esmalte se siente raro, como si los alineadores hubieran removido parte de él. Los alineadores hicieron que mi encía se reduzca lo que es una agonía”, describió.

Así fue el tratamiento de Jamie (Fuente BBC)

En la odontología tradicional, los aparatos metálicos y los alineadores transparentes los colocan los propios odontólogos y ortodoncistas, o un auxiliar ortodoncista cualificado, luego de una consulta en persona. Algunos de los factores que tienen en cuenta los dentistas para recomendar su uso es la salud de los tejidos duros y blandos de la boca, los dientes y las encías, así como si las raíces de los dientes pueden sostener un movimiento. Por eso es que las radiografías son fundamentales en este proceso.

Una vez que se empieza a llevar frenillos, las citas periódicas permiten a los dentistas controlar el movimiento de los dientes y detectar y tratar posibles complicaciones. En su sitio en internet, SDC dice que los usuarios “tendrán revisiones virtuales periódicas”, con un dentista registrado en Reino Unido, “de principio a fin”, pero Jamie dice que ni una sola vez le pusieron en contacto con el dentista que lo supervisaba ni le dijeron que acudiera a un dentista para tratar sus problemas.

Al final, el servicio de atención al cliente le puso en contacto con un “experto en odontología” a través del chat de la página, que le dijo que los problemas eran normales y que eventualmente desaparecerían. No está claro qué tipo de cualificaciones son necesarios para ocupar este puesto.

¿Revolución dental?

Jamie fue disuadido para que siguiera llevando los alineadores. Por algo SDC se presenta como un rompedor de la industria dental tradicional. Sostiene que muchos dentistas y ortodoncistas ofrecen Invisalign -una popular marca de aparatos transparentes- y, por tanto, compiten con SDC.

Algunos de los comentarios positivos de usuarios de SDC en YouTube afirman que se sintieron desanimados de utilizar Invisalign por su alto costo y la mayor duración del tratamiento que les ofrecieron. Una clienta que utilizó SDC para corregir pequeños problemas de apiñamiento dental afirmó que el tratamiento “funcionó muy bien” y mejoró su aspecto y su confianza.

Los profesionales señalan la importancia de hacer un contros antes de someterse a un tratamiento (Foto Pexels)

Pero Jamie no está solo. Cientos de usuarios de SDC de todo el mundo compartieron experiencias negativas en redes sociales y docenas de usuarios y dentistas con los que hablamos detallaron problemas que van desde el mal ajuste de los alineadores hasta daños permanentes en los nervios y pérdida de dientes.

La odontóloga Victoria Sampson afirma que los usuarios pueden subestimar la fuerza que los alineadores ejercen sobre los dientes. Si no se detectan caries o enfermedades de las encías en una revisión física, se corre el riesgo de perder algunos dientes.

Dice que trató a alguien que perdió un diente frontal después de usar los alineadores porque le movieron los dientes demasiado deprisa, desviando su mordida. Según las asociaciones dentales británicas, los escáneres 3D y los moldes de dientes que se hace uno mismo utilizados en ortodoncia a distancia no son suficientes para recomendar el uso de alineadores.

“Tú quieres crear una sonrisa bonita, pero también quieres tener una sonrisa sana”, afirma la doctora Anjli Patel, de la Sociedad Británica de Ortodoncia. Los resultados podrían ser “desastrosos” si los dientes no se controlan adecuadamente. Al doctor Eddie Crouch, de la Asociación Dental Británica, le preocupa que los clientes de SDC tengan que decidir si siguen adelante con el tratamiento sin la información adecuada.

Como ejemplo, la BBC le mostró al doctor Crouch tres imágenes interactivas en 3D de los dientes que muestran cómo podrían moverse durante el tratamiento que SDC presenta a clientes potenciales. El doctor dijo que dos de ellos mostraban signos visibles de enfermedad de las encías, lo que significaba que los alineadores podrían “aflojar los dientes lo suficiente como para provocar su pérdida”.

Un mal tratamiento puede causar la pérdida de piezas (Foto Pexels)

El tercer plano, en caso de ser aceptado, podría dejar a esa persona con una mordida inestable. SDC afirma que es “responsabilidad del usuario acudir al dentista” y recibir un certificado de buena salud de sus dientes y encías en los seis meses siguientes al inicio del tratamiento. Sin embargo, los pacientes no tienen que demostrar que han ido al dentista y, según los contratos que firman, son plenamente responsables de los daños.

La compañía afirma que sus dentistas y ortodoncistas afiliados son totalmente responsables del tratamiento que ofrecen. No hay pruebas clínicas de que sea necesaria una visita al consultorio para obtener el mismo nivel de atención, añade. Sin embargo, los clientes que esperan el mismo nivel de atención que los que se someten a ortodoncia tradicional “no están plenamente informados de lo que están comprando”, afirma la doctora Patel.

Asegura que pocos ortodoncistas ofrecerían una evaluación para un tratamiento a distancia que no supervisan porque “no tienes control sobre lo que va a pasar después”.

Contratos de confidencialidad

A algunos de los usuarios con los que hablamos que sufrieron daños se les pidió que firmen contratos de confidencialidad para recibir reembolsos totales o parciales. Es una cláusula que tienen que firmar cuando solicitan reembolsos al margen de su política de devoluciones, lo que está en consonancia con las prácticas habituales del sector, afirma SDC.

También se enumeran los posibles riesgos para los pacientes, como daños en los nervios, enfermedades de las encías y pérdida de dientes. Las raíces de los dientes del paciente eran demasiado cortas para soportar la presión de los alineadores, lo que se habría detectado en una radiografía.

Los controles previos y durante el tratamiento son fundamentales (Foto Pexels)

El Consejo General de Ortodoncia, responsable de la regulación de los dentistas en Reino Unido, afirma que en algunos casos la odontología a distancia puede “ofrecerse de forma segura”. E insta a los consumidores a consultar sus directrices.

Sin embargo, el doctor Crouch cree que esas directrices son insuficientes si se comparan con “normas y reglamentos para proteger a los pacientes”. De lo contrario, los dentistas se verán obligados a pagar los platos rotos cuando “los pacientes hayan recibido un tratamiento totalmente inadecuado”.

El organismo británico de control sanitario, la Comisión de Calidad de Atención, anunció el año pasado que cualquier empresa que preste servicios de ortodoncia a distancia tendrá que registrarse en ella.

Volviendo a Jamie, dejó de llevar los alineadores del Smile Direct Club casi dos años después de su primer tratamiento. Dijo que lo convencieron para que probara con un nuevo escáner 3D para que unos nuevos alineadores le ajustaran mejor, pero eso tampoco le funcionó.

Después de meses de negociaciones logró recibir el reembolso íntegro, pero no sin firmar un contrato que le prohíbe “crear una impresión negativa” de la “reputación comercial” de SDC. “Es mi ingenuidad, debería haber sabido que [el tratamiento] era demasiado rápido”, sentenció.

Por Mattea Bubalo

BBC Mundo

BBC Mundo