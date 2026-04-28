Cuál es la nueva tendencia que sustituye al asado con carbón y leña

El asado representa un ritual fundamental en el ADN argentino. Es la excusa perfecta para reunir amigos o familiares alrededor de una mesa con bebidas y carne. Sin embargo, esta escena clásica experimenta una evolución necesaria. Las parrillas tradicionales a carbón ceden espacio ante modelos que fusionan tecnología y sostenibilidad para lograr una cocción más eficiente.

Hoy, las opciones eléctricas, a gas y de pellets ganan terreno porque permiten un control preciso del calor y reducen el impacto ambiental, todo sin perder la esencia del sabor argentino.

Los nuevos métodos para cocinar la carne sin leña ni carbón

Dentro de las tres alternativas la más conocida y utilizada es la parrilla eléctrica, seguida a la de gas; por último, la de pellets queda en el último lugar. Uno de los grandes beneficios es la no emisión de humo que disminuye de manera considerable, lo cual favorece a quienes viven en edificios o complejos donde el uso de carbón resulta inviable por razones de convivencia.

Además, estas herramientas ofrecen un control térmico superior, pues eliminan la dificultad que supone crear zonas diferenciadas de calor en la parrilla tradicional. La sostenibilidad aparece como otro pilar fundamental, ya que los combustibles utilizados resultan más limpios y menos contaminantes para el entorno.

Las parrillas eléctricas ganaron terreno Shutterstock

La seguridad también marca una diferencia notable, ya que los nuevos sistemas eliminan el riesgo de chispas. Asimismo, el tiempo de encendido se reduce de forma drástica, frente a los 20 o 30 minutos que demanda el carbón habitual.

Cómo funciona una parrilla eléctrica

Entre estas opciones, las parrillas eléctricas destacan por su facilidad de uso. El usuario simplemente enchufa el equipo y selecciona la temperatura deseada, tal como ocurre con un horno convencional. Este modelo requiere poco mantenimiento, ya que no genera cenizas ni residuos sólidos tras su funcionamiento. Su resistencia al viento es alta, lo que convierte a estas unidades en aliadas ideales para balcones, terrazas o espacios abiertos donde el riesgo de que el fuego se extinga es alto. Al no emitir humos ni olores molestos, se posicionan como la alternativa preferida en entornos urbanos y densos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA