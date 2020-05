Cuarentena. Consejos y juegos para vivir mejor con los perros

Crédito: Bruno Cervera en Unsplash.

En cuarentena todos debemos permanecer en nuestros hogares sin posibilidad de desplazarnos. Sucede lo mismo con las mascotas, pero con una diferencia: ellos no comprenden el motivo por el que están aislados , sin actividades, sin paseos y todo el día con la presencia de sus humanos.

Dentro de casa, es probable que desde hace ya un tiempo el perro se haya convertido en la sombra del humano a su cargo. La permanente disponibilidad de la atención que se da en este contexto puede generar que el perro desarrolle una dependencia excesiva de la presencia de la persona.

Por eso, es importante distribuir los momentos de atención y armar una rutina en la que los perros tengan espacios de soledad en los que su humano esté presente, pero no accesible. Si se les brinda atención en momentos pautados, ellos van a poder gestionar mejor la soledad. Esto es clave para cuando llegue el momento de volver a la rutina diaria en la que los perros tendrán nuevamente una incapacidad real de acceder a sus humanos.

La clave: el enriquecimiento ambiental

Se llama enriquecimiento ambiental a todos los factores o actividades que mejoren el ambiente en el que viven los animales, desde un juguete hasta un espacio con buena ventilación. "Este concepto engloba a los reconocidos juegos de olfato, que estimulan el sentido más característico de los perros y que hoy pueden ser una herramienta fundamental para transitar este momento. Son importantes para pautar los momentos en los que nos vinculamos con ellos y marcar las instancias en las que no estamos accesibles", explica Jésica Comas, fundadora de Universidog y entrenadora canina con especialización en perros de asistencia para niños con autismo y personas con movilidad reducida.

Estas actividades lúdicas son tienen una variedad de beneficios:

Estimulan los sentidos , activan la creatividad y mejoran la socialización y la salud.

, activan la creatividad y mejoran la socialización y la salud. Combaten el aburrimiento .

. Cansan (mental y físicamente) y relajan .

(mental y físicamente) . Aumentan el valor de la comida y la motivación por conseguirla (la comida es una herramienta de aprendizaje y no siempre resulta un atractivo).

(la comida es una herramienta de aprendizaje y no siempre resulta un atractivo). Mejoran la capacidad de aprendizaje .

. Ayudan a la tolerancia a la frustración .

. Favorecen la autonomía (pueden estar solos en otro sector de la casa porque están entretenidos resolviendo el juego).

Sin embargo, hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta antes de poner manos a la obra. "Los juegos de olfato deben adecuarse a tres factores: las necesidades físicas de los perros, un cachorro y un perro adulto no tienen la misma demanda de energía. La motivación, tal vez los juegos de olfato no son lo que más llama la atención de nuestros perros, algunos perros se sienten más atraídos con los juegos de cobro, por ejemplo ir a buscar una pelota. Y, por último, la distribución, se trata de no jugar constantemente y tratar de separar los momentos de juego y atención de aquellos en los que estamos presentes pero no accedemos a las demandas de atención. Esto es fundamental para que la vuelta a la rutina sea lo menos traumática posible", aclara Comas.

Juegos para todos

Tubitos

¿Qué se necesita? Cartón de los rollos de papel / Premios (snacks o alimentos)

¿Qué hacer? Introducir los premios dentro de los tubos de cartón y cerrarlo. Dejar que el animal explore según sus sentidos.

Botella

¿Qué se necesita? Botellas de plástico / Premios

¿Qué hacer? Agujeros a la botella y poner los premios adentro. La primera vez se prepara el juego, conviene hacerle muchos agujeros a la botella para que el perro pueda resolverlo fácilmente y no se frustre ni se aburra. Una vez que ya se conoce, se puede aumentar el grado de dificultad con menos agujeros. También se puede colgar la botella de un palo y dejar que ellos investiguen y encuentren sus propias soluciones. Los agujeros siempre tienen que tener mayor tamaño que los premios.

Toalla

¿Qué se necesita? Una toalla / Premios

¿Qué hacer? Enrollar y poner los premios entre los pliegues.