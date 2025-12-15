Estas son las ciudades más caras y más baratas para vivir en 2026

A la hora de elegir un lugar para vivir, hay muchas variables a tener en cuenta: los alquileres, el transporte público, los alimentos y la gastronomía. Pero también, uno de los factores más relevantes para muchos son las actividades para hacer afuera y en esto se enfocó la revista Time Out para elaborar su ranking de las ciudades más caras y más baratas para vivir en 2026.

Para realizar la lista anual, los especialistas encuestaron a miles de habitantes de más de 100 ciudades de todo el mundo. Vale aclarar que solamente se centraron en el costo de salir y no tuvieron en cuenta los valores de las viviendas, alquileres ni alimentos.

Las personas encuestadas calificaron actividades cotidianas como salir a comer a un restaurante, ir al cine, ir a tomar un café, ir al teatro, tomar algo en un bar e ir a un recital o a una fiesta. Basándose en las respuestas —que evaluaban si estos programas eran baratos, caros o gratuitos—, en Time Out analizaron los datos para determinar las mejores ciudades según sus mismos habitantes.

Seúl, en Corea del Sur, uno de los elegidos del ranking.

Las mejores y peores ciudades

Con la puntuación más baja en general, Seúl, en Corea del Sur, se posicionó como la ciudad más cara de la lista. Solo el 30% de los encuestados residentes en la capital surcoreana afirmó que comer en un restaurante era asequible; el 21% afirmó lo mismo respecto a salir por la noche y el 27% afirmó que era barato tomar un trago en un bar.

En otro lugar de la lista de precios más altos se encuentra Oslo. La capital noruega es notoriamente cara para comer fuera y los datos de Time Out lo confirman: recibió la puntuación más baja de asequibilidad para comer en un restaurante de todas las ciudades encuestadas, con solo el 24% de los residentes de la ciudad coincidiendo en que era posible.

En cuanto a Londres, una de las ciudades habitualmente más caras para comer, sí fue nombrada uno de los lugares más baratos para ver arte, ya que el 83% de los londinenses afirmó que el arte y la cultura en su ciudad son baratos o gratuitos. De hecho, el popular Museo Nacional Británico de Arte Moderno “Tate Modern Art” tiene entrada gratuita y una de las mejores vistas de la ciudad en el piso 10.

Miami —una de las ciudades por excelencia elegidas por los argentinos— quedó en el puesto 15 del ranking debido a los elevados costos de sus restaurantes y bares.

Miami es una de las ciudades playeras más populares del planeta Shutterstock

Por el otro lado de la escala, dos ciudades colombianas fueron nombradas por los residentes locales como las más económicas para vivir. Se trata de Medellín y Bogotá, en donde el 89% y el 83% de los encuestados, respectivamente, afirmaron que tanto comer en un restaurante y que tomar algo en un bar eran algo bastante asequible dada la economía local. Además, un 94% coincidió en que tomar un café era barato en ambos lugares.

A su vez, dos grandes metrópolis de China figuran en la lista de ciudades económicas. Ir al teatro no cuesta mucho en Pekín o Shanghái, según el 73% y el 72% de los residentes locales, respectivamente. En tanto, Nueva Orleans es la única ciudad estadounidense que figura en la lista de ciudades baratas, con una puntuación especialmente alta en música en vivo (con un 72%) y en tomar algo en un bar (que obtuvo una puntuación del 83%).

Las más caras

Seúl , Corea del Sur

, Corea del Sur Estambul , Turquía

, Turquía Oslo , Noruega

, Noruega Estocolmo , Suecia

, Suecia Kioto , Japón

, Japón Atenas , Grecia

, Grecia Sídney , Australia

, Australia Auckland , Nueva Zelanda

, Nueva Zelanda Múnich , Alemania

, Alemania Brisbane , Australia

, Australia Los Ángeles , Estados Unidos

, Estados Unidos Singapur

Londres , Reino Unido

, Reino Unido Vancouver , Canadá

, Canadá Miami, Estados Unidos

El centro de Medellín, en Colombia. Shutterstock

Las más baratas

Medellín , Colombia

, Colombia Bogotá , Colombia

, Colombia Pekín , China

, China Nueva Orleans , Estados Unidos

, Estados Unidos Nápoles , Italia

, Italia Hanói , Vietnam

, Vietnam Chiang Mai , Tailandia

, Tailandia Shanghái , China

, China Lima , Perú

, Perú Yakarta , Indonesia

, Indonesia Johannesburgo , Sudáfrica

, Sudáfrica Bangkok , Tailandia

, Tailandia Abu Dabi , Emiratos Árabes Unidos

, Emiratos Árabes Unidos Santiago de Chile

Ciudad del Cabo, Sudáfrica