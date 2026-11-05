Alejo Efeyan, investigador de cáncer de hígado: “Buscamos intervenciones en la dieta o farmacológicas”

El hígado participa en el procesamiento de nutrientes, pero la exposición sostenida a sustancias dañinas y el exceso de energía pueden afectar su funcionamiento. El alcohol es uno de los factores relacionados con enfermedades hepáticas y con un mayor riesgo de cáncer.

Una investigación sobre nutrientes y señales celulares

Alejo Efeyan, jefe del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España (CNIO), estudia cómo responden las células hepáticas a la disponibilidad de nutrientes. En una entrevista con La Vanguardia, el investigador vinculó el exceso sostenido de calorías con alteraciones metabólicas y describió las preguntas que su equipo busca responder.

El CNIO informó en abril que el equipo recibió un Programa CRIS de Excelencia dotado con 1,25 millones de euros durante cinco años. La investigación se propone identificar mecanismos de la restricción dietética que puedan orientar estrategias futuras para el carcinoma hepatocelular, el tipo más común de cáncer de hígado.

Alejo Efeyan investiga la relación entre metabolismo, alimentación y cáncer de hígado (Foto: grupoctscanner)

“Buscamos intervenciones en la dieta o farmacológicas”, explicó Efeyan al CNIO al describir el objetivo de reproducir efectos vinculados con la restricción calórica. El proyecto investiga vías moleculares y todavía no constituye una terapia demostrada para pacientes.

En diálogo con La Vanguardia, el científico describió observaciones en ratones sometidos a restricción alimentaria, entre ellas mejoras en indicadores metabólicos y una aparición más tardía de tumores hepáticos inducidos experimentalmente. Esos resultados no permiten trasladar automáticamente una dieta de laboratorio a personas ni recomendar ayunos como tratamiento oncológico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica el alcohol como carcinógeno y señala que su consumo aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer, entre ellos el de hígado. El riesgo depende de distintos factores y una experiencia individual no permite determinar por sí sola qué ocurrirá con una persona.

La imagen ejemplifica cómo se ve afectado el hígado ante el consumo de alcohol (Foto: Pexels)

La investigación del CNIO procura distinguir las señales celulares involucradas en la respuesta a los nutrientes y explorar si podrían convertirse en objetivos farmacológicos. El paso de una hipótesis experimental a un tratamiento requiere estudios adicionales de seguridad y eficacia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.