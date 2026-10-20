Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre el aceite de oliva: “Que sea saludable no significa que haya que utilizarlo sin medida”

El aceite de oliva forma parte de una alimentación saludable, pero esa valoración no convierte cualquier cantidad en adecuada. El cardiólogo español Aurelio Rojas puso el foco en una confusión frecuente al incorporarlo a la cocina: considerar sus propiedades sin atender cuánta cantidad se utiliza a lo largo del día.

La advertencia de Aurelio Rojas sobre las porciones

“Que sea saludable no significa que haya que utilizarlo sin medida”, señaló el médico, según las declaraciones recogidas por Directo al Paladar. Su observación apunta al aporte energético de un ingrediente que puede sumarse a ensaladas, tostadas y preparaciones calientes sin que resulte fácil registrar el total.

El experto indicó que el aceite de oliva debe conservarse en botellas oscuras Shutterstock

“Una cucharada de aceite de oliva aporta aproximadamente 120 calorías”, indicó en la misma publicación. El dato ilustra por qué la calidad de una grasa y la cantidad consumida son aspectos diferentes. No implica eliminar el aceite de oliva ni convertir una estimación por cucharada en una indicación individual de consumo.

Qué dicen las recomendaciones sobre las grasas

La Organización Mundial de la Salud señala que importan tanto la cantidad como la calidad de las grasas de la dieta. En sus directrices difundidas en 2023 recomienda priorizar las grasas insaturadas y limitar las saturadas y las grasas trans.

Entre las alternativas que menciona la organización para mejorar el perfil de grasas figuran los aceites vegetales insaturados, como el de oliva, en reemplazo de grasas animales o de aceites con una proporción elevada de grasas saturadas. La recomendación se refiere a la composición de la alimentación, no a sumar aceite sin considerar lo que ya contiene cada comida.

El experto indicó que el consumo de aceite de oliva debe ser moderado Shutterstock

La guía de la OMS sobre grasas totales propone para los adultos un límite del 30% de la energía diaria o menos con el objetivo de prevenir aumentos de peso no saludables. Esa referencia poblacional no es una cantidad de cucharadas aplicable de manera idéntica a todas las personas: considera el conjunto de las grasas consumidas y su aporte energético.

Cómo conservar el aceite de oliva en casa

El cuidado del producto continúa después de la compra. El Consejo Oleícola Internacional explica que el contacto con el oxígeno favorece la oxidación y que la luz y el calor aceleran el deterioro. Guardar una botella al lado de una hornalla o expuesta al sol resulta contrario a las condiciones de conservación recomendadas.

La guía del organismo aconseja un lugar oscuro y alejado de fuentes de calor. Si el envase es transparente, propone protegerlo de la luz. También recomienda adquirir recipientes acordes con el ritmo de consumo para evitar que una gran cantidad permanezca abierta durante demasiado tiempo.

El aceite no mejora por guardarlo durante años. Comprar una cantidad acorde con el consumo y mantener el envase bien cerrado ayuda a preservar sus características.

El aceite de oliva virgen cuenta con gran cantidad de propiedades benéficas para el organismo (Foto: FreeP¡CK)

La advertencia de Rojas y las recomendaciones sobre almacenamiento abordan momentos distintos del uso cotidiano. En el plato importa la cantidad dentro de la dieta; en la alacena, las condiciones que ayudan a conservar el aceite. Ninguna de esas medidas exige renunciar a un ingrediente que puede integrar una alimentación variada.

La noticia en pocas líneas

¿Qué advierte Aurelio Rojas sobre el consumo de aceite de oliva? Aurelio Rojas advierte que las propiedades saludables del aceite de oliva no justifican utilizarlo sin atender a la cantidad.

Aurelio Rojas advierte que las propiedades saludables del aceite de oliva no justifican utilizarlo sin atender a la cantidad. ¿Qué tipo de grasas recomienda priorizar la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud recomienda priorizar las grasas insaturadas y limitar las saturadas y las grasas trans.

La Organización Mundial de la Salud recomienda priorizar las grasas insaturadas y limitar las saturadas y las grasas trans. ¿Dónde recomienda guardar el aceite de oliva el Consejo Oleícola Internacional? El Consejo Oleícola Internacional recomienda guardar el aceite de oliva en un lugar oscuro, protegido del calor y del contacto excesivo con el aire.

El Consejo Oleícola Internacional recomienda guardar el aceite de oliva en un lugar oscuro, protegido del calor y del contacto excesivo con el aire. ¿Una recomendación general sobre grasas fija la misma porción de aceite para todas las personas? Una recomendación general sobre grasas no fija la misma porción de aceite para todas las personas; debe considerarse el conjunto de la alimentación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.