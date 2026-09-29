Cinco consejos de expertos para que los adolescentes cuiden su piel

Muchos terminan dando más peso a los consejos de influencers en videos de “Prepárate conmigo” (GRWM, por sus siglas en inglés) que a las recomendaciones de profesionales de la salud. Pero, ¿realmente necesitan los jóvenes una rutina de cuidado de la piel con varios pasos?

Para el dermatólogo británico Jonathan Kentley, una de las influencias más preocupantes de las redes sociales son las “imágenes incesantes de estándares de belleza poco realistas”.

“Atiendo a miles de pacientes y nunca he visto a nadie con ‘piel cristalina’. No creo que exista. Son esas imágenes excesivamente filtradas las que hacen que los jóvenes piensen que es posible lograrla, cuando no lo es”.

Los poros visibles, las espinillas, las imperfecciones, la hiperpigmentación, el enrojecimiento y las cicatrices son muy comunes en la piel adolescente, afirma Kentley. “No creo que haya nada realmente anormal”, dice. Más del 80% de los jóvenes de entre 13 y 18 años padecen acné durante la adolescencia.

Los poros visibles, las espinillas, las imperfecciones, la hiperpigmentación, el enrojecimiento y las cicatrices son muy comunes en la piel adolescente Shutterstock - Shutterstock

Zainab Laftah, también dermatóloga británica, explica que la mayoría de los llamados problemas que se presentan durante la pubertad están relacionados con la testosterona, que provoca un aumento en la producción de sebo y el acné.

Los chicos pueden experimentar más de estos problemas, pero las chicas también tienen testosterona, por lo que presentan muchos de los mismos síntomas.

“Esto, junto con los folículos pilosos obstruidos e inflamación, provoca espinillas, barros y granos inflamados”, explica Laftah. “El acné es muy común, normal y tratable”.

El ácido salicílico, un ingrediente activo común que penetra en los poros para ayudar a eliminar la acumulación de sebo y células muertas de la piel, “puede ser particularmente útil para los adolescentes con piel grasa o propensa al acné”, añade Laftah.

Sin embargo, la experta advierte que el uso innecesario o excesivo de este compuesto puede causar sequedad e irritación. Si padeces acné severo o algún problema cutáneo grave, Kentley recomienda que consultes con tu médico de cabecera o un dermatólogo en lugar de buscar consejos en las redes sociales sobre cómo controlarlo.

Si padeces acné severo o algún problema cutáneo grave, la experta recomienda que consultes con tu médico de cabecera o un dermatólogo en lugar de buscar consejos en las redes sociales sobre cómo controlarlo shutterstock - Shutterstock

Entonces, ¿cuál es la mejor manera de cuidar la piel adolescente? Los médicos Zainab Laftah y Jonathan Kentley comparten sus cinco mejores consejos:

Mantén tu rutina de cuidado facial sencilla: N ecesitas tres productos básicos: un limpiador suave, una crema hidratante sin perfume y un protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior. Eso es todo.

ecesitas tres productos básicos: un limpiador suave, una crema hidratante sin perfume y un protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior. Eso es todo. Más productos para el cuidado de la piel no siempre significan mejores resultados . Una rutina compleja con exfoliaciones frecuentes o ácidos fuertes puede irritar la piel joven. Recuerda que la barrera cutánea aún se está desarrollando y esto puede provocar daños: Kently afirma haber observado un aumento exponencial de una afección llamada dermatitis perioral en adolescentes, relacionada con el uso excesivo de ingredientes que dañan la barrera cutánea, como los hidroxiácidos exfoliantes y los retinoides. Laftah añade: “Los adolescentes están adoptando cada vez más rutinas de estilo adulto con numerosos sérums, tónicos, mascarillas e ingredientes activos. Es probable que estos principios activos comprometan la barrera cutánea y provoquen más problemas en la piel”.

. Una rutina compleja con exfoliaciones frecuentes o ácidos fuertes puede irritar la piel joven. Kently afirma haber observado un aumento exponencial de una afección llamada dermatitis perioral en adolescentes, relacionada con el uso excesivo de ingredientes que dañan la barrera cutánea, como los hidroxiácidos exfoliantes y los retinoides. Laftah añade: “Los adolescentes están adoptando cada vez más rutinas de estilo adulto con numerosos sérums, tónicos, mascarillas e ingredientes activos. Es probable que estos principios activos comprometan la barrera cutánea y provoquen más problemas en la piel”. Dormir lo suficiente y llevar una dieta equilibrada es importante : El aumento de cortisol debido a dietas ricas en carbohidratos refinados y azúcar, así como la falta de sueño, se han relacionado con brotes de acné. Laftah recomienda dormir bien. “Sabemos que la falta de sueño aumenta los niveles de cortisol, una hormona del estrés que puede provocar brotes de acné”. Por su parte, Kentley afirma que una dieta rica en carbohidratos, como el arroz blanco y la pasta, las dietas con alto contenido de azúcar y la proteína de suero presente en los batidos de proteínas se han relacionado en estudios con brotes de acné. Sin embargo, aclara que la piel de cada persona es diferente y que “algunas personas pueden experimentar brotes de acné por otros factores”.

: El aumento de cortisol debido a dietas ricas en carbohidratos refinados y azúcar, así como la falta de sueño, se han relacionado con brotes de acné. Laftah recomienda dormir bien. “Sabemos que la falta de sueño aumenta los niveles de cortisol, una hormona del estrés que puede provocar brotes de acné”. Por su parte, Sin embargo, aclara que la piel de cada persona es diferente y que “algunas personas pueden experimentar brotes de acné por otros factores”. No te toques ni revientes los granos: El riesgo es que aumentes la inflamación al empujar el contenido más profundamente en la piel, lo que puede provocar cicatrices y decoloración. Laftah comenta que es fan de los parches hidrocoloides para granos como truco sencillo de las redes sociales. “Funcionan absorbiendo el líquido de los granos superficiales a la vez que crean una barrera protectora que evita que te los toques”, explica.

El riesgo es que aumentes la inflamación al empujar el contenido más profundamente en la piel, lo que puede provocar cicatrices y decoloración. Laftah comenta que es fan de los parches hidrocoloides para granos como truco sencillo de las redes sociales. “Funcionan absorbiendo el líquido de los granos superficiales a la vez que crean una barrera protectora que evita que te los toques”, explica. Consulta a un médico de cabecera o a un dermatólogo: Si padeces acné quístico o con cicatrices persistentes y dolorosas, ya que a menudo se necesita un tratamiento con receta.

El especialista aclara que la piel de cada persona es diferente y que “algunas personas pueden experimentar brotes de acné por otros factores” Shutterstock - Shutterstock

Muchos de los llamados “problemas” durante la adolescencia están relacionados con los andrógenos, una hormona que, aunque presente en las chicas, es más frecuente en los chicos.

“La piel masculina a veces puede ser un poco más grasa y tener más imperfecciones, y a menudo te estás familiarizando con el concepto del vello facial y el afeitado, lo que puede provocar irritación”, explica Kentley.

“Si no te afeitas correctamente, puedes desarrollar foliculitis, que es una afección similar al acné. Esto puede dañar bastante la barrera cutánea y causar mucha inflamación”.

Acá están los mejores consejos de Kentley para afeitarse y proteger la piel:

Afeitate después de ducharte para que la piel esté caliente, haya sido vaporizada y esté preparada para el afeitado.

Utiliza una brocha de afeitar para levantar el vello de la piel.

Afeitate con algo lubricante como espuma de afeitar o gel de ducha.

Afeitate siempre en la dirección del crecimiento del vello.

Por Camilla Horrox