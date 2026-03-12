Hábitos, remedios caseros y claves para cuidar la piel y mantener el cuello sin arrugas
Esta zona exige cuidados específicos; protección solar, buena alimentación y ejercicios simples pueden mejorar la firmeza y prevenir el envejecimiento prematuro
Mantener el cuello sin arrugas no es solo una cuestión estética: es parte de una rutina de cuidado de la piel que muchas veces descuidamos. La zona cervical tiene una piel más fina y menos glándulas sebáceas que el rostro, lo que la vuelve más propensa a la flacidez y a las líneas de expresión. A eso se suma la exposición solar acumulada y ciertos hábitos posturales que, con el paso del tiempo, dejan su marca.
Especialistas en dermatología y estética clínica coinciden en que el abordaje debe ser integral. No alcanza con una crema aislada: se necesita constancia, protección diaria y una mirada que combine hidratación externa con nutrición interna.
Protección solar y nutrición
Uno de los pilares para lograr un cuello sin arrugas es el uso diario de protector solar FPS 30 o superior, incluso en días nublados. Muchas personas aplican el producto solo en el rostro y se olvidan de los laterales del cuello y el escote, zonas donde el fotoenvejecimiento suele hacerse evidente antes de lo esperado.
Desde la American Academy of Dermatology Association advierten que una alimentación rica en antioxidantes y grasas saludables contribuye a la salud cutánea. Incorporar alimentos como frutos rojos, palta, aceite de oliva, avena o pescado graso favorece la producción de colágeno y ayuda a sostener la elasticidad de la piel. La hidratación —tomar agua a lo largo del día— también es clave para mantener la dermis en buenas condiciones.
Remedios caseros y rutinas que suman
Si bien no hacen milagros, algunos remedios caseros pueden complementar la rutina habitual. Preparaciones a base de banana madura y aceite de rosa mosqueta aportan nutrientes y mejoran la hidratación de la piel cuando se utilizan de forma regular. También se emplean mascarillas con yogur natural o clara de huevo, que generan un efecto tensor transitorio y dejan la piel más firme al tacto.
De todos modos, los expertos subrayan que estos recursos deben integrarse a una estrategia más amplia de cuidado del cuello, que incluya cremas específicas con activos reafirmantes y aplicación con movimientos ascendentes, estimulando la circulación.
Ejercicios y postura: aliados silenciosos
El fortalecimiento de la musculatura cervical también incide en la apariencia del cuello sin arrugas. Ejercicios simples, como elevar el mentón hacia el techo, mantener la lengua extendida durante algunos segundos o trabajar la tensión de las comisuras, pueden colaborar con la tonicidad si se practican con frecuencia. Estos movimientos apuntan a reafirmar la zona y mejorar la firmeza de la piel desde el sostén muscular.
La postura al dormir es otro factor que no conviene pasar por alto. Usar almohadas demasiado altas que mantengan el cuello flexionado puede favorecer la formación de pliegues marcados, conocidas como “arrugas de almohada”. Dormir con una alineación más neutra ayuda a prevenir estas marcas.
