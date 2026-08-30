Cómo las nuevas inyecciones para perder peso afectan al consumo de alcohol

Cuando Lisa Rees tomó su primera dosis del medicamento para bajar de peso en abril, esperaba perder algunos kilos.

Lo que no esperaba, sin embargo, era el efecto secundario que ella misma describió como el “mejor beneficio” del medicamento: además de comer menos, también ha estado tomando mucho menos alcohol.

Lisa solía tomarse dos botellas de vino en una salida nocturna, pero ahora, después de tomar un par de copas, esta mujer de 46 años originaria del sur de Gales, en Reino Unido descubre que físicamente no puede beber “ni una gota más”.

Existe un creciente número de investigaciones sobre la relación entre los fármacos para bajar de peso y el consumo de alcohol.

Estos fármacos -de marcas como Wegovy, Mounjaro y Ozempic- contienen semaglutida o tirzepatida, que imitan una hormona natural llamada GLP-1. Esto suprime el apetito y mantiene la sensación de saciedad durante más tiempo, lo que ayuda a perder peso.

Lisa dice que simplemente no puede beber tanto vino como antes

Las primeras investigaciones sugieren que, debido a que estos medicamentos afectan la respuesta de recompensa en el cerebro, pueden reducir los antojos de sustancias como el alcohol y la nicotina, afirma el doctor Christian Hendershot, de la Universidad del Sur de California.

En 2025 Hendershot publicó un estudio a pequeña escala en el que los participantes con trastorno por consumo de alcohol experimentaron menos ganas de beber mientras tomaban Ozempic.

El trastorno por consumo de alcohol, a veces denominado alcoholismo, es descrito por el NHS (sistema público de Salud del Reino Unido) como un consumo de alcohol perjudicial.

Un estudio de la Universidad de Colorado Anschutz publicado recientemente, también sugirió que los medicamentos GLP-1 en forma de pastillas reducían los días de consumo excesivo de alcohol en personas con trastorno por consumo de alcohol de leve a moderado.

Las personas que consumían estos medicamentos declararon a BBC News que su relación con el alcohol había cambiado de distintas maneras: algunas dijeron que sus antojos habían desaparecido, que beber les provocaba náuseas o una sensación de pesadez incómoda, o que se emborrachaban más rápido. Otras afirmaron no haber notado ningún efecto en su relación con el alcohol.

Tomar por placer... y por presión social

Antes de empezar a tomar Wegovy, Lisa cuenta que bebía entre seis y ocho botellas de vino a la semana con sus amigas. Sin embargo, a veces le preocupaba si era demasiado y si podría perjudicar su salud.

Según las recomendaciones del NHS, no se deben consumir más de 14 unidades de alcohol a la semana de forma regular, lo que equivale a unas seis copas medianas de vino o seis pintas de cerveza. El consumo excesivo de alcohol a largo plazo puede provocar daños en el hígado, hipertensión arterial y un mayor riesgo de cáncer.

Lisa afirma que desde que empezó a tomar la medicación redujo su consumo a menos de la mitad. En un festival diurno reciente, bebió tres copas de vino en el transcurso de nueve horas. Antes, solía beber dos botellas y un par de combinados de vodka, comenta.

Beber para muchas personas es una forma de socializar

El alcohol siempre fue una parte importante de su vida social, y cuando dejó de beber durante unas semanas a finales de la década de 2010, se dio cuenta de que sus amigos ya no la invitaban a eventos sociales. Esto la llevó a volver a tomar alcohol.

Esta vez, Lisa dice que todavía tiene ganas de beber vino, pero después de un par de copas simplemente no lo puede soportar más.

“Todavía me siento involucrada en las cosas porque sigo bebiendo, pero bebo mucho menos”, añade.

Durante años, Warren Thomas, de 45 años y residente de la localidad británica Colchester, había disfrutado de una cerveza ocasional con su familia después del trabajo, así como de una o dos reuniones con sus amigos cada mes en las que se bebía mucho alcohol.

Pero cuando habló con sus conocidos que estaban en tratamientos para bajar de peso sobre sus planes de empezar a tomar Mounjaro, le advirtieron que podría afectar la cantidad de alcohol que bebía.

Warren afirma que notó el efecto a las 24 horas de su primera dosis a mediados de junio. “Simplemente no quiero beber”, dice. “No tengo ningún deseo de hacerlo”.

Faye dice que siente náuseas y reflujo ácido cuando bebe

Cuando salió a celebrar el cumpleaños de un amigo el mes pasado, se sintió “mareado y un poco aturdido” después de dos cervezas, según cuenta.

“Mi tolerancia al alcohol ahora es cero”, afirma.

Menos alcohol, menos calorías

El British National Formulary, una guía para recetar medicamentos utilizada por médicos y farmacéuticos, no ofrece ninguna recomendación formal sobre si las personas que optaron por medicamentos para bajar de peso deben dejar de consumir alcohol, afirma el profesor Russell Hearn, médico de cabecera y catedrático de Medicina en el King’s College de Londres.

Pero aconseja cuidadosamente a sus pacientes. “El alcohol tiene muchas calorías y, si su objetivo es perder peso, beber menos sin duda le ayudará, además de cambiar su dieta mientras esté tomando un GLP-1”, afirma.

Para personas como Lisa y Warren, beber menos alcohol ha sido una grata sorpresa. Pero Faye Goodwin, de 20 años y recién graduada, siente que ha perjudicado su vida social.

Cuando Faye bebe, dice que siente náuseas muy rápidamente y que a veces vomita o sufre de reflujo ácido severo. Faye, quien se puso en contacto con el programa Your Voice de la BBC, lleva tomando Mounjaro desde los 18 años y no sabe realmente lo que es beber alcohol sin los efectos de la medicación para bajar de peso.

Sin embargo, afirma que una vez dejó de aplicarse las inyecciones durante un mes y pudo beber sin experimentar náuseas. Según ella, a su edad, el alcohol es una parte importante de su vida social.

A veces, si tiene previsto salir de fiesta el día de la inyección, la retrasa un día porque cree que el efecto de su medicación sobre el alcohol es mayor uno o dos días después de la inyección.

En ocasiones, ha rechazado planes con amigos si ya se ha tomado su dosis de medicación ese día.

Cuando bebe, suele consumir mucho menos que los demás. Siente que esto afectó su capacidad para entablar y mantener amistades, y le dificultó la vida en la Universidad de Cambridge, donde muchos eventos sociales giran en torno al alcohol.

“Era difícil disfrutarlo sabiendo que tendría que estar sentada sobria mientras todos los demás se divertían bebiendo, y muchas veces, si he intentado beber aunque sea una copa de vino o algo parecido, no puedo terminarla por las náuseas abrumadoras”, dice.

¿Medicamento para adicciones?

Estudios sugieren que las personas beben menos en general cuando toman medicamentos para bajar de peso, pero los ensayos clínicos realizados hasta la fecha centraron en personas con trastorno por consumo de alcohol, en lugar de en bebedores ocasionales.

Según Hendershot, los datos se están “acumulando muy rápidamente” y añade que algunos centros en Estados Unidos ya están recetando el medicamento, fuera de las indicaciones aprobadas, a personas con trastorno por consumo de alcohol.

Según el doctor Joseph Schacht, quien realizó el estudio sobre pastillas para adelgazar y alcohol, se necesitan investigaciones más amplias, con mayor número de participantes y realizadas durante un período de tiempo más prolongado, antes de que los organismos reguladores puedan aprobar estos medicamentos para el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol.

El Dr. Darren Quelch habló con personas que reciben apoyo para la adicción al alcohol sobre sus preocupaciones respecto a los medicamentos para bajar de peso como tratamiento

Todavía quedan preguntas sin respuesta sobre si es seguro que las personas sin obesidad ni diabetes utilicen estos fármacos para el tratamiento de una adicción, y si serán asequibles, afirma el doctor Darren Quelch, investigador de adicciones en la Universidad del Sur de Gales.

Estos fármacos también pueden tener diversos efectos secundarios, entre ellos una pancreatitis, que es poco frecuente pero grave. Los investigadores también están estudiando si los medicamentos GLP-1 podrían ser un tratamiento para otras adicciones, como el tabaquismo y los opioides.

Warren dice que empezar con las inyecciones para bajar de peso le quitaron las ganas de salir a tomar algo con sus amigos. “No me apetece... Simplemente no tengo ganas de beber”.

Aunque nunca consideró que beber fuera un problema, el cambio ha sido muy positivo. “Dejar de beber por completo ha sido muy reconfortante, sin apenas esfuerzo”, afirma.

Por Grace Dean