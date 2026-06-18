Compartió el impacto que tuvo para su cuerpo no tomar alcohol por 30 días y sorprendió

El consumo de alcohol es una práctica socialmente normalizada en gran parte del mundo, asociada a eventos, reuniones sociales y momentos de ocio. Sin embargo, los efectos que esta sustancia genera en el organismo a largo plazo suelen ser ignorados por gran parte de los consumidores regulares. En este contexto, el empresario y youtuber estadounidense Peter Roberts decidió poner a prueba su propio cuerpo al someterse a un desafío personal: abandonar el consumo de alcohol por un período estricto de 30 días.

Según relató en su plataforma digital, el experimento buscaba comprender cuánto afectaba realmente su bienestar cotidiano una rutina marcada por la ingesta frecuente de bebidas durante los fines de semana. Roberts reveló que, anteriormente, su dinámica de vida incluía el consumo de alcohol de manera sistemática los días jueves, viernes y sábados. Al respecto, el protagonista señaló: “No me daba cuenta de lo mucho que el alcohol estaba afectando mi vida. Decidí dejar de beber y concentrarme en mí mismo para intentar mejorar mi realidad, aprendiendo lecciones increíbles en el proceso”.

La costumbre de beber alcohol es muy común y muchas personas desconocen los graves problemas que conlleva Wavebreak Media LTD

El primer cambio notable, según explicó el emprendedor, fue la desaparición de las resacas. “Lo primero que me di cuenta fue que despertarme 30 días después sin esa sensación es, literalmente, la mejor experiencia que uno pueda vivir”, afirmó Roberts sobre el impacto inmediato en su calidad de descanso. El análisis de los resultados obtenidos tras el primer mes de sobriedad no se limitó únicamente al plano energético, sino que Roberts reportó una transformación física profunda, al pasar de un estado que él mismo describió como “delgado, poco musculoso, muy deprimido y cansado” a encontrarse en lo que definió como “su mejor forma espiritual, mental y física”.

El empresario destacó que el alcohol, aunque parezca una bebida inofensiva en pequeñas dosis, conlleva un aporte calórico significativo que suele pasar inadvertido. “No me daba cuenta de cómo unas copas de vez en cuando añadían más grasa a mi cuerpo, me hacían sentir menos motivado y me quitaban energía”, aseguró en su testimonio.

Los beneficios de dejar el alcohol

Desde el ámbito sanitario, organizaciones como Spire Healthcare respaldan estas observaciones al señalar que un solo gramo de alcohol aporta siete calorías, una cifra superior a las cuatro calorías que contienen proteínas o carbohidratos en la misma proporción. Esta densidad energética, sumada al consumo habitual, impacta directamente sobre el control del peso corporal y el bienestar general del individuo.

El alcohol también tiene muchas calorías si se toma en cantidades excesivas

Por su parte, la organización británica Alcohol Change UK explica que el impacto del alcohol no se agota en el plano físico. Con el tiempo, el consumo continuado actúa como un factor disruptivo en la salud mental: altera los ciclos de sueño, lo cual deriva en una menor capacidad de descanso y una mayor vulnerabilidad ante los cambios de humor, la ansiedad y los estados depresivos.

El caso de Roberts sirve como un ejemplo documentado de cómo la abstinencia, incluso en plazos cortos, puede revertir algunos efectos negativos. Al respecto, el youtuber concluyó: “Ahora me siento mejor mental y físicamente que nunca en mi vida”. La experiencia de este empresario pone el debate sobre el consumo social y los beneficios tangibles de una vida equilibrada.

Lo más importante de dejar el alcohol fue mencionado por Roberts: "Me siento mejor mental y físicamente que nunca en mi vida" Pixabay

La narrativa de su transformación invita a considerar cómo pequeños ajustes en los hábitos de consumo pueden derivar en cambios sustanciales en la productividad y en el estado de ánimo, elementos que a menudo se ven perjudicados por el consumo regular de bebidas alcohólicas durante los períodos de descanso semanal.