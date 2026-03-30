¿Está bien beber en exceso de vez en cuando?

Aunque el término “borrachera” podría evocar recuerdos de fiestas universitarias y chupitos de tequila, tres copas de vino también cuentan. Las autoridades sanitarias federales definen la borrachera como cuatro o más copas en una sola ocasión para las mujeres y cinco o más para los hombres.

La mayoría de la gente sabe que tomar en exceso, sobre todo con frecuencia, es peligroso para la salud. Pero ¿sigue siendo arriesgado beber poco o nada durante la mayor parte del año? Consultamos con algunos expertos que estudian el alcohol para conocer su opinión.

¿Existen riesgos potenciales a largo plazo?

Al beber alcohol, el cuerpo lo convierte en una sustancia tóxica llamada acetaldehído, que puede dañar el ADN en todo el cuerpo, incluyendo la boca, la garganta, el hígado, el colon y las mamas. Cada vez que el cuerpo repara su ADN, pueden surgir mutaciones cancerosas, lo que aumenta el riesgo de padecer al menos siete tipos de cáncer.

“Muchos de estos daños se desarrollan con el consumo repetido de alcohol a lo largo de años”, explica Denis M. McCarthy, profesor de psicología en la Universidad de Missouri que estudia cómo el alcohol influye en el comportamiento.

Es improbable que una noche de borrachera provoque una afección como el cáncer, afirma el Dr. Michael Siegel, profesor de salud pública y medicina comunitaria que investiga el alcohol en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts. Sin embargo, pocos estudios, si es que hay alguno, han explorado los riesgos a largo plazo de las borracheras ocasionales, por lo que no lo sabemos con certeza.

Tomar en exceso, sobre todo con frecuencia, es peligroso para la salud Shutterstock

Sería difícil diseñar un estudio que investigara si una noche de fiesta resultaría en una enfermedad crónica, afirma Mariann Piano, profesora emérita de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Vanderbilt, especializada en alcoholismo. Si alguien desarrolla cáncer de estómago, por ejemplo, no hay forma de rastrearlo hasta una fiesta años antes.

“Pero el alcohol es adictivo, y si una noche de bebida conduce a muchas más, el riesgo de sufrir enfermedades crónicas podría aumentar”, dice el Siegel.

¿Qué pasa con los riesgos a corto plazo?

El consumo excesivo ocasional de alcohol podría conllevar peligros más inmediatos, incluyendo una afección que se vuelve más común durante las fiestas navideñas y de fin de año, llamada síndrome del corazón festivo. Este síndrome ocurre cuando el alcohol interfiere con las señales eléctricas del corazón que coordinan la contracción de las células cardíacas, lo que provoca un ritmo cardíaco rápido e irregular conocido como fibrilación auricular, explica Piano.

Esto puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca, especialmente en personas con mayor riesgo, como los adultos mayores de 65 años o las personas con hipertensión arterial. La mayoría de las personas que desarrollan el síndrome del corazón festivo se recuperan en unas 24 horas desde la aparición de los síntomas. Sin embargo, si uno siente que su corazón late de forma irregular y, además, tiene dolor en el pecho o mareos, considere acudir a urgencias, aconseja Piano.

El consumo excesivo de alcohol ocasional también puede cambiar tu comportamiento de forma peligrosa. Según los datos más recientes del Departamento de Transporte, los accidentes por conducir ebrio aumentan en Navidad y Año Nuevo. En diciembre de 2022, las muertes por conducir ebrio alcanzaron su nivel más alto en los últimos 15 años.

“Cuando se toma, el órgano que determina si estás incapacitado también se incapacita”, revela McCarthy. El alcohol afecta el cerebro, que regula la toma de decisiones, por lo que uno podría no darse cuenta de que está borracho.

¿Cómo podemos beber de forma más consciente durante una fiesta?

Si se sabe que se va a beber más de lo habitual, los expertos dicen que hay algunas formas de reducir, pero no eliminar, los riesgos para la salud.

El alcohol afecta el cerebro, que regula la toma de decisiones, por lo que uno podría no darse cuenta de que está borracho Shutterstock