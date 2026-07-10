Conrado Estol, neurólogo de trayectoria internacional y referente en la lucha contra el accidente cerebrovascular (ACV), plantea una revisión profunda sobre el sistema de salud actual. El especialista enfatizó, en diálogo con LA NACION, que el objetivo central de la medicina moderna debe residir en la extensión de la expectativa de salud, más allá de la mera expectativa de vida. Según indicó, existe un estancamiento en la calidad del bienestar físico después de los 65 años, situación que requiere un cambio de paradigma hacia la prevención integral.

Conrado Estol: “Lo que tenemos que hacer es empujar la expectativa de salud, no solo la expectativa de vida” Martín Lucesole

El médico desarrolló gran parte de su carrera profesional en Estados Unidos tras recibirse en la Universidad de Buenos Aires. En Nueva York, Pittsburgh y Boston, formó parte de un sistema médico de alta exigencia donde presenció hitos científicos como el tratamiento temprano para casos de ACV. Estol recordó con claridad el 25 de noviembre de 1988, jornada en la que administró junto a su equipo la medicación clave para destapar arterias cerebrales, un avance que marcó el rumbo de su especialidad a nivel global. A pesar de los logros académicos y profesionales obtenidos en el norte, el neurólogo decidió regresar a la Argentina a principios de los 90. “Yo extrañaba esto”, reveló sobre su retorno, a pesar de las dificultades para insertarse profesionalmente en el contexto local.

En la actualidad, desde el Sanatorio Güemes, lidera una unidad especializada en ACV con el fin de corregir las falencias detectadas en la atención local. El médico advirtió que el sistema argentino tiende a la medicina reparadora y no a la preventiva. “La hipertensión es el asesino número uno del planeta”, aseguró mientras cuestionó la falta de hábitos saludables y la obsesión moderna por la imagen corporal sobre el bienestar real. A su vez, propuso que el control del estrés, el descanso adecuado, la actividad física y una nutrición basada en alimentos reales constituyen los pilares básicos para evitar patologías graves décadas antes de la vejez.

Conrado Estol habló sobre la importancia de llevar adelante una buena alimentación para el cuidado del corazón (Foto: Instagram @dr.conradoestol)

Respecto a los chequeos médicos, el especialista sugirió cautela. Consideró que los estudios rutinarios excesivos a veces generan más daño que beneficios al detectar problemas secundarios sin importancia clínica real. Sobre los avances tecnológicos, reconoció que la inteligencia artificial mejora el diagnóstico por imágenes, aunque aclaró que esta herramienta nunca reemplazará el vínculo humano y la empatía. “La confianza no puede verse reemplazada”, aseveró el profesional en referencia al rol ineludible del médico durante la consulta.

Su historia personal, que incluye recuerdos de su infancia en Nueva York y veranos de trabajo en viñedos mendocinos, define su mirada actual. El doctor admitió que su vida estuvo siempre dividida entre ambos hemisferios, pero afirma que la base de todo reside en los vínculos familiares. En su clínica porteña, Conrado Estol combina su rigor científico con la convicción de que los médicos deben aprender a escuchar mejor a los pacientes. Con una mirada agnóstica sobre la existencia y una pasión inalterable por la música y la ciencia, el neurólogo continúa su labor cotidiana con la premisa de fomentar el bienestar a largo plazo en una sociedad marcada por la fragilidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA