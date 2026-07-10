María Becerra reveló el motivo por el que dejó de ser vegana: “La pasé muy mal”

Este viernes 10 de julio, María Becerra inicia su tour Quimera en España. Su primera parada es Huelva y luego seguirá por Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Asturias, Pontevedra, Barcelona, Madrid, Castellón y Málaga. En medio de la promoción de su gira, pasó por el pódcast Grimey TV y se sinceró sobre varios aspectos de su vida, incluida su alimentación. La cantante contó los motivos por los cuales, luego de cinco años, dejó de ser vegana y habló de la advertencia que le hizo su médico.

Cuando Yibril, el conductor, aportó como dato para la audiencia que Becerra era vegana, ella lo interrumpió para corregir la información. “Fui vegana”, aclaró. “De los 15 a los 19 fui vegetariana y ahí me hice vegana hasta los 24″, explicó y en esta misma línea siguió: “Primero quiero aclarar que se puede sostener una vida sana siendo vegano o vegetariano. Yo recontra respaldo esa alimentación y me parece espectacular”.

La cantante contó que a los 15 años se volvió vegetariana y entre los 19 y los 24 fue vegana (Foto: Captura de video / Grimey TV)

“En mi caso, con el estilo de vida que yo tengo, no lo podía llevar a cabo”, sostuvo la intérprete de 26 años. Comentó que durante sus giras en España terminaba muy tarde y no tenía muchas opciones de lugares para ir a cenar. “Lo único que tenían para ofrecerme era tapeo, tortilla con chorizo. Y les decía: ‘¿No tenés una sin chorizo?’ ¡Y se ofendían! La pasé muy mal en aquella gira, bajé mucho de peso, tuve anemia”, reveló.

La situación se fue de las manos y su salud quedó comprometida: “Siendo vegana y vegetariana, me dio anemia muchas veces y llegó un punto en que, por este estilo de vida, el doctor me dijo: ‘Si te sigue agarrando anemia, es un problema para tu salud porque puede venir algo peor después. Al menos pescado necesito que comas. Yo me suplementaba con todo: Omega, B12... pero no alcanzaba”.

María Becerra habló de los animales que tiene en su casa

A partir de esto, se remitió a los problemas de salud que tuvo estando anémica - en abril de 2025 tuvo un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida y debió ser intervenida quirúrgicamente - decidió empezar a comer carne.

Durante la entrevista, la intérprete de “Corazón vacío” se ocupó de hacer énfasis en lo mucho que ama a los animales. De hecho, reveló que tiene 12 mascotas en su casa: “Ocho perros y cuatro gatos. Ahora en realidad cinco, porque vino uno de la nada y empezó a comer en casa y se quedó. Mis gatos un poco lo odian porque vino y de repente dijeron: ‘¿Quién es este desnutrido que viene a robar nuestro alimento?’“.

María Becerra tiene ocho perros y cuatro gatos en su casa, además de un quinto que apareció recientemente y se quedó por la comida (Foto: Instagram @mariabecerra)

Aseguró que, si bien todos los animales se llevan bien “en ese afán de ser amigos, los perritos quieren jugar y los gatitos un poco se abruman porque son ocho perros queriendo jugar, moviendo la cola y siendo torpes con los gatitos. Pero se aman”. Asimismo, remarcó que durante su ausencia siempre están protegidos. Tienen paseador, adiestrador, guardería, veterinario y hasta nutricionista y modista.