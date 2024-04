Los cinco alimentos “prohibidos” después de los 30 años si se quiere tener una vida longeva, según un experto

Escuchar

Para garantizar un bienestar óptimo y una vida saludable, es esencial seguir las recomendaciones de los expertos, las cuales incluyen un equilibrio adecuado entre el descanso, la práctica regular de ejercicio físico y una dieta que le brinde al organismo una variedad de nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento. Este enfoque integral no solo favorece el desarrollo físico, sino que también contribuye al bienestar mental y emocional y la calidad de vida en general. Al respecto de esto, un experto explicó cuáles son los cinco alimentos que se deberían evitar después de los 30 años si se quiere ser más longevo.

La alimentación es uno de los pilares fundamentales para una vida sana y según el biólogo e investigador de la Universidad de Harvard, David Sinclair, a partir de los 30 años las personas deben trabajar en mejorarla para ayudar, de alguna manera, a retrasar el envejecimiento biológico.

Libro sobre envejecimiento de David Sinclair

Sinclair dedica su vida a investigaciones para conocer más acerca de cómo funciona en envejecimiento y también en las herramientas para tener una vida más sana y longeva, y se refirió al tema en su libro Duración de la vida: Por qué envejecemos, y por qué no tenemos que hacerlo (Lifespan: Why We Age – and Why We Don’t Have To, su título en inglés).

La comida ultraprocesada figura en la lista de alimentos "prohibidos"

Allí, el experto reveló que a partir de los 30 es cuando los azúcares, alimentos ultraprocesados y alguna que otra bebida alcohólica pasan a convertirse en opciones que deben dejarse de lado si lo que se desea es vivir por más tiempo.

Uno por uno, los cinco alimentos que hay que evitar después de los 30

Azúcar

Según el investigador de Harvard, el azúcar representa una seria amenaza para la salud, ya que acelera el proceso de envejecimiento y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas.

Las comidas con azúcar generan que avance el proceso de envejecimiento

Por esta razón, sugiere sustituir las bebidas azucaradas como jugos, cafés especiales o refrescos, por opciones naturales y sin procesar, como té, agua o café sin azúcar.

Alimentos ultraprocesados

En la actualidad, numerosos alimentos experimentan cambios químicos significativos, principalmente mediante la adición de aditivos, conservantes y saborizantes artificiales. Estas modificaciones contribuyen a acelerar el proceso de envejecimiento biológico del organismo, especialmente en productos como fiambres, jugos y aderezos.

Es aconsejable evitar el consumo de estos alimentos y optar por reemplazarlos por otros más saludables

Para Sinclair, es aconsejable evitar el consumo de estos alimentos y optar en su lugar por opciones naturales que no hayan sido sometidas a estos procesos químicos.

Alcohol

Las reuniones sociales suelen estar acompañadas de bebidas alcohólicas, pero su consumo excesivo es nocivo para la salud. Por ende, el experto sugiere reducir su ingesta si no se desea eliminarlas por completo de la dieta.

Recientes estudios revelan que el consumo de alcohol afecta más seriamente a las personas jóvenes Getty Images

Por otro lado, para aquellos que quieren evitar por completo el consumo de alcohol, las infusiones o el agua saborizada light pueden ser alternativas saludables.

Carnes y productos lácteos

Según varios estudios, el incremento en el consumo de carne roja está asociado con un mayor riesgo de desarrollar varios tipos de enfermedades, además de promover el envejecimiento biológico.

Las personas que comen constantemente carne tienen más riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares

Asimismo, aunque los lácteos son una fuente abundante de calcio, vitaminas y otros nutrientes, también pueden acelerar el proceso de envejecimiento.

Carbohidratos refinados

Los nutricionistas proponen evitar las harinas refinadas, como el pan blanco, las pastas y el arroz blanco, ya que pueden provocar aumentos repentinos en los niveles de azúcar en sangre y contribuir al incremento de peso.

El consumo del pan blanco significa un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes

El arroz, uno de los cereales más consumidos según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, está vinculado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes, entre otras tantas, debido a su contenido de carbohidratos refinados.

