El fruto seco que reduce hasta un 30% el riesgo de infarto, según un experto

Durante una intervención sobre alimentación y salud cardiovascular, el doctor Aurelio Rojas afirmó que las nueces son el fruto seco con mayor respaldo científico para favorecer la salud del corazón y reducir factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares.

Por qué son tan importantes los frutos secos para la salud cardiovascular Shutterstock

Según explicó Rojas, uno de los principales efectos de las nueces se relaciona con la reducción del colesterol LDL oxidado, al que vinculó con un mayor riesgo de infartos e ictus.

El médico indicó que un metaanálisis publicado en ‘American Journal of Clinical Nutrition’ encontró reducciones de hasta el 10 % en este marcador entre las personas que consumían este alimento de forma habitual.

El especialista también aseguró que las nueces pueden aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador utilizado para evaluar el estado del sistema cardiovascular y la respuesta del organismo al estrés.

Uno de los principales efectos de las nueces se relaciona con la reducción del colesterol LDL oxidado, al que vinculó con un mayor riesgo de infartos e ictus FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

De acuerdo con su explicación, este efecto estaría relacionado con la modulación de la actividad del sistema nervioso parasimpático. Otro de los beneficios mencionados por Rojas fue la reducción de la inflamación sistémica.

El médico afirmó que diversos estudios han observado descensos de entre el 10 % y el 15 % en marcadores inflamatorios como la proteína Creactiva ultrasensible (PCR ultrasensible) en personas que incluyen nueces en su alimentación.

Resultados observados en estudios cardiovasculares

Rojas citó además el estudio PREDIMED, una investigación centrada en la prevención cardiovascular. Según explicó, los resultados mostraron que las personas que consumían alrededor de 30 gramos de nueces al día, equivalentes aproximadamente a entre seis y ocho unidades dependiendo de su tamaño, presentaban un riesgo un 30 % menor de sufrir un infarto en comparación con quienes no seguían ese hábito.

Con base en estos hallazgos, el médico sostuvo que incorporar nueces a la dieta diaria puede ser una medida sencilla para favorecer la salud cardiovascular, aunque sus afirmaciones se apoyan en los estudios científicos que mencionó durante su intervención.

Por Jos Guerrero