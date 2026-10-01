El súperalimento que todas las mujeres deberían comer para sentirse bien: “Tiene todo y encima no es caro”

El médico Facundo Pereyra, especialista en medicina funcional digestiva y bienestar, indicó que las mujeres deberían incorporar la sardina a la dieta diaria debido a los múltiples beneficios que aporta al organismo. A través de un video de Instagram, el profesional remarcó que “tiene todo lo que un alimento necesita”.

Durante la adultez se pierden diferentes vitaminas y el desgaste de los huesos y músculos se hace más evidente; por ello, este tipo de pescado puede servir como una solución natural sana, económica y al alcance de todos.

Las sardinas son el alimento más poderoso por el aporte de proteínas, omega-3 y vitamina D para el organismo (Fuente: Pexels)

“Si sos mujer y no estás comiendo sardina, te estás equivocando. Porque tiene todo, tiene 23 gramos de proteína por lata, casi lo que necesitás en un día; equivale a 4 o 5 huevos. Tiene calcio, el 80% de lo que necesitás, tiene vitamina D para la osteoporosis, para el ánimo, para la inmunidad. Tiene también omega-3”, describió el experto.

Al tratarse de una opción económica, podría reemplazarse por los suplementos sintéticos hechos en un laboratorio. Según remarcó Pereyra, comer tres veces por semana es suficiente.

“El omega-3 te ayuda a la memoria, a la circulación, a la microbiota, baja la presión y baja los triglicéridos. Es el suplemento que todos tenemos que tomar. Y si no te gusta la sardina, comela igual. Hacela como soufflé, hacela sopa, buscale la vuelta, cambiale el sabor con otros condimentos, pero no dejes de aprovechar esta maravillosa sardina”, insistió.

Si no te gustan las sardinas podés combinarlas con otros alimentos para que tu organismo las acepte (Fuente: Pexels)

Además de los beneficios anteriores, Pereyra dijo: “Y si estás inflamada porque se te hincha la panza y tenés síntomas de inflamación crónica como dolor de cabeza, dolor articular, alergias, hormigueos, hinchazón de manos y pies, cansancio, antes de empezar a comer sardina, hacé un reseteo intestinal, porque las sardinas no están incluidas en el reseteo porque están en lata y pueden tener histamina”.

Por último, advirtió que “si sos intolerante a la histamina, que la dan casi todos los enlatados, empezá con el reseteo intestinal, que muy probablemente te cambie la vida”.