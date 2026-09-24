El truco definitivo de las maquilladoras para eliminar el párpado caído y abrir la mirada

En los últimos años, el maquillaje se convirtió en una herramienta poderosa que ofrece un sinfín de posibilidades. Al igual que la moda, este refleja nuestra personalidad y nos permite adaptarnos a cada ocasión: desde un estilo sencillo para el día a día hasta uno más sofisticado para eventos especiales.

En los últimos años, el maquillaje se convirtió en una herramienta poderosa que ofrece un sinfín de posibilidades pexels

Pero su gran secreto radica en su capacidad para potenciar nuestros rasgos favoritos —como los labios, los pómulos o los ojos— y disimular aquello que preferimos mantener en segundo plano. Para quienes tienen el párpado caído, hacer un delineado o sombreado suele ser uno de los puntos más difíciles. Sin embargo, varias maquilladoras coinciden en que hay un truco infalible.

Adiós al párpado caído: el truco que abre la mirada

Una de las dudas más frecuentes es cómo maquillar correctamente un párpado caído. Aunque no tiene misterio, las sombras suelen perderse si no se ubican en el lugar correcto. Ante esto, la maquilladora y creadora de contenido María Sánchez Marín compartió mediante su cuenta de Instagram la solución que muchos esperaban.

María Ferjol sorprendió con una técnica para disimular el párpado caído (Foto: Captura Instagram/@mariaferjol)

Para recrear esta técnica, solo necesitás tres sombras de ojos de diferentes intensidades, un lápiz negro o sombra oscura y máscara de pestañas. Jugar con estos contrastes crea la ilusión óptica de una mirada más abierta y despejada.

Paso a paso para transformar tu mirada