El truco definitivo de las maquilladoras para eliminar el párpado caído y abrir la mirada
No necesitás complicarte con productos caros; el secreto está en la ubicación estratégica de las sombras para rediseñar tu mirada
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En los últimos años, el maquillaje se convirtió en una herramienta poderosa que ofrece un sinfín de posibilidades. Al igual que la moda, este refleja nuestra personalidad y nos permite adaptarnos a cada ocasión: desde un estilo sencillo para el día a día hasta uno más sofisticado para eventos especiales.
Pero su gran secreto radica en su capacidad para potenciar nuestros rasgos favoritos —como los labios, los pómulos o los ojos— y disimular aquello que preferimos mantener en segundo plano. Para quienes tienen el párpado caído, hacer un delineado o sombreado suele ser uno de los puntos más difíciles. Sin embargo, varias maquilladoras coinciden en que hay un truco infalible.
Adiós al párpado caído: el truco que abre la mirada
Una de las dudas más frecuentes es cómo maquillar correctamente un párpado caído. Aunque no tiene misterio, las sombras suelen perderse si no se ubican en el lugar correcto. Ante esto, la maquilladora y creadora de contenido María Sánchez Marín compartió mediante su cuenta de Instagram la solución que muchos esperaban.
Para recrear esta técnica, solo necesitás tres sombras de ojos de diferentes intensidades, un lápiz negro o sombra oscura y máscara de pestañas. Jugar con estos contrastes crea la ilusión óptica de una mirada más abierta y despejada.
Paso a paso para transformar tu mirada
- Iluminá el párpado móvil: aplicá una sombra clara en toda la zona de la almendra del ojo para que se luzca al parpadear.
- Da profundidad exterior: tomá una sombra de tono medio y, con una brocha pequeña, colocala en la esquina exterior del ojo, difuminando hacia afuera.
- Crea el pliegue falso (el secreto principal): con un color neutro medio y una brocha de difuminar, aplicá el pigmento un poco más arriba del pliegue real donde cae tu párpado. Esto genera una línea visual elevada.
- Define las pestañas: dibujá una línea pegada a las pestañas superiores con sombra o lápiz oscuro, extendiéndola sutilmente hacia la esquina a modo de eyeliner.
- Enmarca y finaliza: aplicá sombra oscura en la línea inferior de pestañas, profundizando en el centro sin llegar a las esquinas, y sellá con abundante máscara de pestañas.
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