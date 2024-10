Esta es la mejor manera de lavar las manzanas para eliminar por completo los pesticidas, según los expertos

Escuchar

Muchas personas suelen enjuagar las manzanas bajo el grifo y luego las secan para quitarles la suciedad, los gérmenes y la capa de cera que a algunas de ellas les agregan. Sin embargo, surge una incógnita que es si realmente esas personas están haciendo lo suficiente para que las manzanas sean seguras a la hora de comerlas.

Bajo esta premisa, Simply Recipes consultó con un experto que aclaró las dudas.

La mejor manera de lavar las manzanas

No importa si se adquieren en un supermercado o en un mercado agrícola, las manzanas pueden tener restos de pesticidas, moho o suciedad en su superficie. Por ello, es crucial lavarlas antes de comerlas, señala el Dr. Keith Warriner, profesor del Departamento de Ciencias de la Alimentación en la Universidad de Guelph, Ontario.

“Al cosechar las manzanas, suelen transportarse a través de canales de agua que podrían estar contaminados con patógenos que se adhieren a la fruta”, explica el experto. Aunque la fruta se somete a un lavado previo, este proceso no elimina todos los contaminantes.

Las manzanas se recubren con una capa de cera para alargar su vida útil, actuando como una barrera que protege contra el moho y la deshidratación. Esta capa puede contener fungicidas (Archivo)

Además, las manzanas se recubren con una capa de cera para alargar su vida útil, actuando como una barrera que protege contra el moho y la deshidratación. Esta capa puede contener fungicidas, pero estos productos están aprobados por regulaciones gubernamentales, como la FDA en Estados Unidos o Health Canada.

Cuando las manzanas son adquiridas directamente de mercados agrícolas y no pasaron por procesos de almacenamiento prolongado, no es común encontrar esa capa de cera. “Si las manzanas se recogen y se venden frescas en el mercado, no llevarán cera adicional”, argumenta Warriner, y esto aplica tanto a frutas convencionales como a orgánicas.

La manera ideal de lavar las manzanas

“Para eliminar la cera y los pesticidas de las manzanas, es mejor remojarlas y luego lavarlas con agua corriente”, sugiere Warriner. “Piensa en el recubrimiento ceroso como una película de aceite que se puede eliminar, especialmente si usas agua tibia”.

La forma más práctica para eliminar gérmenes y residuos es enjuagando la fruta bajo el agua corriente, comenta el experto. También se pueden usar soluciones de vinagre con agua o de bicarbonato de sodio, asegurándose de enjuagar bien después.

La FDA recomienda evitar el uso de jabón o detergentes comerciales para limpiar frutas y verduras, ya que estos productos podrían ser absorbidos por la piel del producto. Según la FDA, “las frutas y verduras pueden absorber el jabón o los detergentes, incluso después de enjuagarlas bien, y esto puede causar problemas de salud. Además, no se comprobó la seguridad de estos residuos en productos frescos”.

Warriner tampoco aconseja sumergir las manzanas en el fregadero para limpiarlas, ya que podría haber acumulación de gérmenes que se transfieren a la fruta.Y no recomienda usar cepillos de limpieza, ya que si no están bien desinfectados, pueden contaminar la fruta en lugar de limpiarla.

¿Las manzanas se deberían pelar?

Pelar las manzanas es una opción para eliminar la suciedad y posibles contaminantes, pero también se debe enjuagar el exterior antes de usar el pelador, ya que el cuchillo podría llevar los contaminantes de la piel a la pulpa.

La forma más práctica para eliminar gérmenes y residuosde las manzanas es enjuagando la fruta bajo el agua corriente (Archivo) Pexe

“También es buena idea evitar el corazón de la manzana, ya que los patógenos pueden concentrarse en la zona del tallo”, comenta Warriner. Además, es preferible no comer las semillas, ya que contienen pequeñas cantidades de cianuro, que no son letales, pero mejor evitar su consumo.

De esta manera, queda comprobado que el método de lavar las manzanas o con agua corriente es el adecuado. Solo habrá que ajustar la temperatura del agua para que esté lo suficientemente caliente como para eliminar cualquier residuo de cera, especialmente cuando no se pueda conseguir fruta recién cosechada.

