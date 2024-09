Esta es la poderosa verdura que fue declarada “un tesoro nutricional y medicinal” por los CDC

Escuchar

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos suelen publicar diferentes artículos con información relevante sobre temas variados, entre los que se destacan muchos sobre alimentación saludable, basados en los últimos estudios científicos realizados en el área. En este caso, para quienes quieran conocer los vegetales con mayores propiedades nutricionales el aporte es invaluable, ya que bajo el título “Frutas y verduras poderosas”, difundieron un listado con las opciones más destacadas.

En ambas categorías, en función de su densidad de nutrientes y a la cabeza del listado de las verduras más nutritivas, el berro se coronó como el más poderoso con una valoración nutricional de 100 sobre 100, superando por ocho puntos al segundo puesto de la lista que fue para la col china, que obtuvo con una valoración de 92 puntos.

La poderosa verdura que fue declarada “un tesoro nutricional y medicinal” por los CDC

En una ratificación de la valoración de los CDC un artículo publicado en la Revista de Investigación e Innovación Científica y tecnológica GnosisWisdom caracteriza al berro como un “tesoro nutritivo y medicinal” por sus altas y concentradas dosis de nutrientes.

Cantidades recomendadas por la Asociación Americana del Corazón

Desde el estudio plantean que esta hierba “dicotiledónea perenne” (de la familia de la col rizada, el brócoli, la col china, la rúcula y las coles de Bruselas) es eficaz para tratar diferentes tipos de anemia, tiene una comprobada acción antiinflamatoria, y la capacidad de prevenir enfermedades respiratorias por su alto contenido de hierro y vitamina C.

Además, según detalla Rachel O’Connor, dietista del Centro Médico Irving de New York en diálogo con Food&Wine, el berro tiene algunos compuestos “que se han relacionado con un menor riesgo de cáncer”.

Según la Asociación Americana del Corazón, la cantidad recomendada de frutas y verduras que debe consumir un adulto sano es de cuatro a cinco porciones de frutas y verduras al día, y de cuatro a cinco porciones de verduras crucíferas a la semana.

Aunque, si ante sus potentes propiedades nutricionales se desea incorporar berro a la dieta por encima de esas cantidades, no hay contraindicaciones para las personas sanas.

Usar el berro o la rúcula como base para ensaladas, en un sándwich o encima de un salteado garantiza que se aprovechen al máximo sus propiedades

Desde la AHA destacan que los jugos de frutas y verduras pueden ser parte de un patrón dietético saludable. Una porción de jugo 100 % puede satisfacer una de las porciones diarias recomendadas de frutas y verduras, pero se debe tener cuidado con los azúcares añadidos o el sodio, y elegir jugo 100 % (o jugo y agua 100 %) en lugar de jugo endulzado o bebidas de jugo.

Específicamente sobre las mejores maneras de consumir el berro, en tanto, O’Connor detalla: “El berro, al igual que otras verduras, pierde algo de vitamina C y vitaminas B cuando se cocina. La vitamina C es soluble en agua y sensible al calor, y puede filtrarse de los vegetales cuando se exponen al agua caliente. Las vitaminas B son igualmente sensibles al calor. Por lo tanto, usar el berro como base para ensaladas, en un sándwich o encima de un salteado”, garantizan que se aprovechen al máximo sus propiedades.

Las 20 verduras más poderosas, según los CDC

Las crucíferas como berro, col china, col rizada y rúcula, y los del grupo de hoja verde (acelga, remolacha, espinaca, achicoria, lechuga de hoja) tuvieron las mejores valoraciones nutricionales

Según detalla el artículo de los CDC del universo de 47 alimentos estudiados aquellos pertenecientes al grupo de las crucíferas como berro, col china, col rizada y rúcula, y los del grupo de hoja verde (acelga, remolacha, espinaca, achicoria, lechuga de hoja) tuvieron las mejores valoraciones nutricionales y se concentraron en “la mitad superior de la distribución de puntuaciones”.

Por su parte, las frutas y verduras pertenecientes a los grupos amarillo/naranja como zanahoria, tomate, calabaza de invierno, batata y los cítricos (limón, naranja, lima, pomelo) se concentraron en la mitad inferior.

El listado completo de las 20 verduras con mejores valores nutricionales:

Berro

Col china

Acelga

Verde de remolacha

Espinaca

Achicoria

Lechuga de hoja

Perejil

Lechuga romana

Col rizada

Nabo verde

Mostaza Verde

Endibia

Cebollino

Diente de león

Ají

Rúcula

Brócoli

Calabaza

Col de Bruselas

LA NACION