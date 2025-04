Más calcio que la leche: la sorprendente bebida que recomiendan los expertos y seguro no conocías

Llevar una alimentación adecuada es uno de los pilares fundamentales para mantener el cuerpo sano a lo largo del tiempo, debido a que no solo influye en la energía diaria o en el sistema inmunológico, sino que también tiene un impacto directo en la salud de los huesos. Por ende, una dieta balanceada, rica en nutrientes esenciales, puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades óseas y en el fortalecimiento del sistema musculoesquelético. En este sentido, las bebidas juegan un rol que muchas veces pasa desapercibido: además de hidratar, pueden ser una fuente valiosa de minerales como el calcio y el magnesio. Desde las clásicas opciones como leche de vaca hasta las propuestas vegetales, existe un abanico de alternativas que contribuyen al cuidado integral del organismo. Y entre ellas, hay una en particular que comienza a llamar la atención por sus beneficios, aunque aún no sea la más reconocida.

Tradicionalmente, los productos lácteos fueron señalados como la fuente más confiable de calcio en la dieta diaria, mientras que el magnesio suele obtenerse a partir de alimentos como los frutos secos, las legumbres y los cereales integrales. No obstante, en los últimos años, el panorama nutricional comenzó a transformarse. La búsqueda de alternativas más saludables, adaptadas a distintas preferencias alimentarias, impulsó el desarrollo y la popularidad de diversas bebidas de origen vegetal.

En relación con esto, varios estudios comenzaron a poner el foco en una bebida que, por su perfil nutricional, podría revolucionar la forma en que se piensa el consumo de calcio y magnesio. Según el sitio El Tiempo, se trata de la leche de sésamo, una alternativa vegetal que no solo supera a la leche de vaca en el aporte de estos minerales clave, sino que también brinda compuestos antioxidantes y grasas saludables que podrían favorecer la salud en general. Rica en calcio de origen natural y con un contenido significativo de magnesio, esta bebida se presenta como una opción prometedora para quienes buscan fortalecer sus huesos y músculos sin recurrir necesariamente a productos de origen animal.

Según dieron a conocer en el blog especializado Conasi, la leche de sésamo no solo se destaca por su alto contenido en calcio, sino también por ofrecer una combinación de nutrientes clave para el funcionamiento general del cuerpo. Contiene minerales como magnesio, fósforo, hierro y zinc, además de vitaminas del grupo B y E, que colaboran en funciones musculares, cardiovasculares y de defensa celular. Además, gracias a su perfil nutricional, se convirtió en una opción valorada dentro de las dietas veganas y vegetarianas, especialmente por quienes buscan alternativas vegetales que ayuden a mantener los huesos fuertes y una buena salud integral.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el sésamo también posee oxalatos, compuestos que pueden dificultar la absorción del calcio. Aun así, su aporte sigue siendo significativo, especialmente si se consume la semilla molida, activada o descascarillada, lo que favorece la disponibilidad de los minerales. Además, el sésamo ofrece grasas saludables, proteínas vegetales de calidad, y compuestos bioactivos como fitoesteroles y antioxidantes, que lo convierten en un alimento completo, con potencial para contribuir al control del colesterol, la prevención de enfermedades inflamatorias y el cuidado del envejecimiento celular.

Recomendaciones a tener en cuenta

Aunque la leche de sésamo se presenta como una alternativa muy nutritiva, es fundamental tener algunas consideraciones antes de incorporarla de forma regular a la alimentación. Debido a su alto contenido de fibra, un consumo excesivo podría generar molestias digestivas como hinchazón o malestar intestinal en personas sensibles. Por eso, se sugiere comenzar con porciones moderadas y, en lo posible, consultar con un profesional de la salud que pueda evaluar su compatibilidad con las necesidades individuales.

Asimismo, es importante recordar que el sésamo es un alérgeno común. Por ende, las personas con antecedentes de alergia a esta semilla deben evitar su consumo, ya que podría provocar reacciones adversas como irritaciones en la piel, dificultad respiratoria o inflamación. En definitiva, la leche de sésamo puede ser una gran aliada para el fortalecimiento óseo y el bienestar general, siempre que se consuma de manera responsable y, si es necesario, bajo orientación médica.

*Recuerde que, antes de incluir cualquier nuevo alimento a su dieta, es importante que consulte con un médico especialista.

