Con la llegada del 2024, muchos tienen entre sus planes cumplir las metas que no alcanzaron a materializar el año anterior, o tratar de mejorar su estilo de vida por completo como una nueva meta. Ya sea en el ámbito laboral, académico, mental o físico, entre otros, si tu deseo es conseguir una nueva versión de vos mismo, debés tener en cuenta que estas modificaciones inician con pequeños pasos diarios.

Los hábitos atómicos que podrían ayudarle a tener una vida feliz y exitosa en este 2024

Así lo afirma el escritor y especialista en la toma de decisiones, James Clear, autor del ‘bestseller’, Hábitos atómicos: cambios pequeños, éxitos extraordinarios, donde explica que para generar un cambio hay que crear una rutina que vaya dirigido a ese objetivo. Basado en áreas como la neurociencia, la biología y la psicología, el orador brinda una guía sobre cómo desarrollar un buen hábito o romper con uno malo para conseguir cambio significativo en aquello que desea aprender o en definitiva dejar de hacer.

La idea central es entender que, a partir de un cúmulo de acciones y decisiones diarias, se tendrá un resultado positivo o negativo: “Los hábitos atómicos son los pequeños hábitos que tienen la capacidad de crear un impacto cuando se repiten cientos o miles de veces. Aunque en el momento no se vea como algo que vaya a cambiar tu vida, resulta enorme conforme pasan los meses o años”, afirma Clear en su libro.

Creá sistemas en vez de metas

De acuerdo con el texto publicado por primera vez en 2018, para iniciar con estas modificaciones se debe tener en cuenta que las metas son una finalidad, y los sistemas son el camino para llegar a ese objetivo. Inspirada en la teoría de Scott Adams, licenciado en Ciencias Económicas en Hartwick College, con un MBA en la Universidad de California, donde se argumenta que las metas suelen ser un problema cuando se enfocan en estas solamente y no en los procesos que llevan a ellas.

“El propósito de crear metas es ganar el juego, mientras el propósito de crear sistemas es seguir jugando el juego, el problema no es la persona, es el sistema que maneja. Piense que los malos hábitos se repiten todos los días no porque no lo quiera cambiar, sino que tiene un sistema que no funciona”, señala James Clear en su texto.

Cómo mantenerlos

Clear afirma que un hábito se crea bajo los principios de: señal, anhelo, respuesta y recompensa. “La señal desencadena un deseo, que motiva una respuesta, que proporciona una recompensa, que satisface el deseo y, en última instancia, se asocia a la señal. Juntos, estos cuatro pasos forman un bucle de retroalimentación neurológica que, en última instancia, permite crear hábitos automáticos”, explica en entrevista con la revista Mujer Hoy.

Para acompañar estas rutinas, también se debe creer en la identidad de eso que está persiguiendo como logro. Por ejemplo, si su deseo es ser un buen lector y leerse 50 libros este año, para conseguirlo debe tener el hábito de la lectura, además de sentirse lector desde el principio con el fin ayudar consolidar el hábito. Para llevar lo dicho a la práctica, la publicación habla de un método que el autor llama “La regla de los dos minutos”. Esto busca conseguir que un hábito sea sencillo de seguir haciéndolo en un máximo de dos minutos.

Los hábitos atómicos que podrían ayudarle a tener una vida feliz y exitosa en este 2024 Freepik

Aquello se podría traducir en leer una sola página de un libro que lleva meses en un mes, pero para el que nunca encuentra tiempo, hacer dos minutos de cardio, o recoger la ropa sucia durante dos minutos en lugar de dejar que se haga una montaña. “La idea es hacer tus hábitos tan sencillos como sea posible al principio”.

Finalmente, el autor aconseja establecer una repetición de esos momentos para crear una periodicidad y que estos ya se conviertan en acciones automáticas, con ello no se sentirá un sobresfuerzo y las rutinas se podrán conservar. Vale aclarar que esta es solo una alternativa para conseguir un resultado favorable en los deseos planteados, y por ende una recomendación, sin embargo, esto no significa que sea la única respuesta para llegar al éxito que soñás en el 2024.