Kate Nolte, entrenadora: “Tengo 47 años y mi mamá tiene 83. Hacemos juntas nueve ejercicios para mantenernos fuertes toda la vida”

Mantenerse activo después de los 60 años es uno de los hábitos más importantes para preservar la autonomía y mejorar la calidad de vida. Aunque muchas personas creen que el envejecimiento implica una pérdida inevitable de fuerza y movilidad, incorporar ejercicios adaptados a las capacidades de cada uno puede ayudar a conservar estas habilidades durante más tiempo.

Un ejemplo de ello es el de Kate Nolte, una entrenadora de 47 años que comparte en sus redes sociales las rutinas que realiza junto a su madre, Suki, de 83 años. A través de movimientos sencillos y sesiones breves, ambas buscan demostrar que la actividad física puede formar parte de la vida cotidiana, independientemente de la edad.

La iniciativa comenzó hace ocho meses, cuando Kate invitó a su madre a probar Quick Minutes, su plataforma de entrenamiento enfocada en desarrollar fuerza y movilidad. Desde entonces, Suki incorporó los ejercicios a su rutina diaria y, según relató su hija, experimentó mejoras en su condición física.

A través de sus redes sociales, la entrenadora mostró los avances de su mamá durante un año (Foto: Captura de pantalla de Instagram @tulumtrainer)

“Mi mamá, Suki, tiene 83 años y es la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para sentirse alegre. Ella empezó a hacer Quick Minutes el año pasado conmigo y no ha parado desde entonces. Es más fuerte, más flexible, tiene mejor equilibrio y gran resistencia”, expresó la entrenadora en una publicación de Instagram.

Además, destacó la importancia de sostener hábitos saludables a lo largo del tiempo: “Suki me inspira más que nadie. Ella es la longevidad en movimiento y prueba que la forma en que vives cada día da forma a cómo envejeces”.

Cuáles son los nueve ejercicios que Kate Nolte hace con su madre de 83 años

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram (@tulumtrainer), Nolte mostró una secuencia de nueve movimientos que trabajan diferentes partes del cuerpo y permiten combinar ejercicios de coordinación, equilibrio y fuerza. La propuesta consiste en dedicar aproximadamente un minuto a cada actividad, con la posibilidad de modificar la intensidad según la condición física de cada persona.

Saltos: realizar pequeños saltos en el lugar para activar las piernas y estimular la coordinación. Las personas que no puedan saltar pueden reemplazarlos por elevaciones alternadas de los talones o una marcha suave.

realizar pequeños saltos en el lugar para activar las piernas y estimular la coordinación. Las personas que no puedan saltar pueden reemplazarlos por elevaciones alternadas de los talones o una marcha suave. Olas con los brazos: mover los brazos de manera fluida para favorecer la movilidad de los hombros y la coordinación de la parte superior del cuerpo.

mover los brazos de manera fluida para favorecer la movilidad de los hombros y la coordinación de la parte superior del cuerpo. Balanceo: balancear los brazos de forma controlada, acompañando el movimiento con el cuerpo para trabajar la movilidad y la coordinación.

balancear los brazos de forma controlada, acompañando el movimiento con el cuerpo para trabajar la movilidad y la coordinación. Giros: efectuar rotaciones suaves del tronco, sin forzar la espalda, para estimular la movilidad de la zona media.

efectuar rotaciones suaves del tronco, sin forzar la espalda, para estimular la movilidad de la zona media. Patadas: elevar una pierna por vez hacia adelante mediante movimientos controlados que ayudan a ejercitar las extremidades inferiores y el equilibrio.

elevar una pierna por vez hacia adelante mediante movimientos controlados que ayudan a ejercitar las extremidades inferiores y el equilibrio. Rotacione: realizar movimientos de rotación del cuerpo dentro de un rango cómodo, con el objetivo de mejorar la coordinación y la movilidad.

realizar movimientos de rotación del cuerpo dentro de un rango cómodo, con el objetivo de mejorar la coordinación y la movilidad. Movimiento de golf: imitar el gesto de un golpe de golf, acompañando el desplazamiento de los brazos con una rotación suave del torso.

imitar el gesto de un golpe de golf, acompañando el desplazamiento de los brazos con una rotación suave del torso. Puñetazos: extender los brazos hacia adelante de forma alternada, como si se practicara boxeo sin contacto, para activar los músculos de los brazos y los hombros.

extender los brazos hacia adelante de forma alternada, como si se practicara boxeo sin contacto, para activar los músculos de los brazos y los hombros. Movimiento de reverencia: llevar una pierna ligeramente hacia atrás y cruzarla por detrás de la otra, flexionando las rodillas según las posibilidades individuales. Puede realizarse con apoyo para mantener la estabilidad.

Kate Nolte mostró el entrenamiento diario que realiza junto a su mamá

Más allá del entrenamiento, Kate Nolte explicó que su madre mantiene una vida activa mediante diferentes actividades recreativas y hábitos alimenticios cuidados. “Mi mamá Suki es un ejemplo increíble de mujer que elige prosperar en sus 80. Ella hace Quick Minutes todos los días, camina por el vecindario y juega pickleball. Da prioridad a la proteína en cada comida y permanece conectada a su comunidad”, señaló en otra publicación, donde dio a entender que todo en conjunto hace posible que lleve una vida plena a sus 83 años.