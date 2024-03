Escuchar

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, la falta de vitamina B6 no es común y puede presentarse en personas que padecen disfunción renal, enfermedades hepáticas o dependencia al alcohol. Se trata de una vitamina hidrosoluble, es decir, que se disuelven en el agua, por lo que el cuerpo no la puede almacenar. Si bien el cuerpo guarda una pequeña cantidad, es necesario tomarlas de manera regular, ya que tiene múltiples funciones para el organismo.

El atún es un excelente alimento rico en vitamina B6

Entre las principales funciones de la vitamina B6 se encuentra que ayuda a producir anticuerpos, es decir, las proteínas necesarias para combatir los virus, las infecciones y algunas enfermedades, y producir hemoglobina, encargada de transportar el oxígeno en los glóbulos rojos hasta los tejidos. También tiene la tarea de mantener la función neurológica normal, mantener el azúcar de la sangre en los rangos normales y descomponer proteínas. Esto quiere decir que mayor sea el consumo de proteínas, mayor será la cantidad de vitamina B6 que se necesite.

Cabe destacar que este tipo de vitaminas se encuentran en una gran variedad de alimentos como, por ejemplo, atún, salmón, legumbres, carne de res, carne de cerdo, nueces, granos enteros y cereales fortificados.

Pero tampoco hay que pasarse en la ingesta, ya que las dosis altas pueden generar dificultar para coordinar el movimiento, entumecimiento y cambios sensoriales. Asimismo, la deficiencia de esta vitamina también tiene efectos adversos como la confusión, la depresión, la irritabilidad, úlceras en la boca y en la lengua, y neuropatía periférica.

Las legumbres y los garbanzos son alimentos fuertes en vitamina B6 Ines Clusellas

Según las edades, existe un nivel de consumo diario recomendado (CDR), que es el ideal para satisfacer las necesidades de nutrientes de casi todas las personas sanas. Esta dosis diaria está recomendada basándose en evidencia de investigación científica.

Niños

1 a 3 años: 0.5 mg/día

4 a 8 años: 0.6 mg/día

9 a 13 años: 1.0 mg/día

Adolescentes y adultos

Hombres de 14 a 50 años: 1.3 mg/día

Hombres de más 50 años: 1.7 mg/día

Mujeres de 14 a 18 años: 1.2 mg/día

Mujeres de 19 a 50 años: 1.3 mg/día

Mujeres de más de 50 años: 1.5 mg/día

Mujeres de todas las edades, 1.9 mg/día durante el embarazo

En cuanto a las mujeres lactantes, existe un nivel de ingesta adecuada, establecida sin la suficiente evidencia científica como para desarrollar un CDR. Entonces, el nivel que se cree que garantiza una nutrición suficiente es el siguiente.

Lactantes

0 a 6 meses: 0.1 miligramos por día (mg/día)

7 a 12 meses: 0.3 mg/día

Cómo saber si te falta vitamina B6

La deficiencia de la vitamina puede manifestar síntomas como la anemia, erupciones con picazón, labios escamosos, grietas en las comisuras de los labios e inflamación de la lengua, según National Institutes of Health. Otros de los síntomas también pueden ser el debilitamiento del sistema inmunitario, depresión y confusión. En cuanto a los bebés que no obtienen suficiente vitamina B6, pueden irritarse con facilidad, desarrollar una audición extremadamente sensible o volverse propenso a sufrir convulsiones.

Cabe remarcar que ante cualquier inquietud, la mejor decisión es consultar al médico clínico de cabecera para conocer el estado de salud de la persona.