¿Buscás más proteínas? Un epidemiólogo explica por qué no deberías depender solo de la carne y el huevo

Durante los últimos años, la proteína se ha convertido en uno de los nutrientes más buscados por quienes intentan mejorar su alimentación, aumentar masa muscular o mantener hábitos considerados saludables.

Sin embargo, para el profesor de Epidemiología Genética en el King’s College London, Tim Spector, la conversación no debería centrarse únicamente en consumir más polipéptidos, sino en la calidad y variedad de las fuentes de donde proviene.

El especialista, reconocido por sus investigaciones sobre microbiota intestinal y nutrición, advirtió que muchas personas continúan asociando los prótidos casi exclusivamente con alimentos como la carne y los huevos, dejando de lado otras alternativas que también aportan este nutriente y que, además, contienen componentes esenciales para la salud digestiva.

La gente debería enfocarse en que hay muchas otras fuentes de proteína de buena calidad, como frijoles, legumbres, champiñones o cereales integrales como la quinoa y la cebada perlada GETTY IMAGES

“La mayoría se centra en los huevos y la carne cuando piensa en proteínas. Pero creo que la gente debería enfocarse en que hay muchas otras fuentes de proteína de buena calidad, como frijoles, legumbres, champiñones o cereales integrales como la quinoa y la cebada perlada”, señaló Spector durante una conversación en el pódcast The Diary of a CEO.

Según explicó el investigador, una de las principales ventajas de estos alimentos es que permiten obtener prótidos y fibra de manera simultánea, una combinación considerada especialmente importante para el funcionamiento adecuado del organismo.

“Si lo piensas, puedes obtener proteína y además fibra porque el 90% de nosotros tenemos deficiencia de fibra”, afirmó.

La fibra alimentaria cumple un papel fundamental en el sistema digestivo, ya que sirve de alimento para los microorganismos que habitan el intestino. Estos microorganismos, conocidos como microbiota intestinal, participan en procesos relacionados con la digestión, el metabolismo y diversas funciones del organismo.

Por esa razón, el experto insiste en que una dieta basada únicamente en productos ricos en proteína animal puede dejar de lado nutrientes necesarios para mantener el equilibrio intestinal.

La fibra alimentaria cumple un papel fundamental en el sistema digestivo, ya que sirve de alimento para los microorganismos que habitan el intestino

“Y si quieres cuidar tus microbios intestinales, realmente necesitas darles fibra. De lo contrario, los estás privando de alimento solo por tomar o ingerir carne, huevos o una bebida proteica”, explicó.

Las recomendaciones del especialista no implican eliminar comidas como la carne o los huevos de la dieta. Su planteamiento apunta a ampliar las opciones y combinar diferentes fuentes de proteína a lo largo de la semana.

Entre los alimentos que destaca se encuentran:

Frijoles y otras legumbres.

Champiñones.

Quinoa.

Cebada perlada.

Cereales integrales.

Frutos secos y semillas.

Estos productos no solo aportan proteína, sino también fibra, vitaminas, minerales y otros compuestos que contribuyen a una alimentación más diversa.

Además, el experto sostiene que la variedad alimentaria puede favorecer una microbiota más rica y equilibrada, un aspecto que actualmente concentra buena parte de las investigaciones relacionadas con nutrición y salud digestiva.

Por Pablo Pachón Ramírez