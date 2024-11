Las claves de la longevidad que pueden observarse en los perfiles biométricos de personas centenarias

La ciencia sigue buscando las claves de la longevidad, y un nuevo estudio reveló importantes diferencias en la sangre de aquellos que alcanzan los 100 años. Este avance en la investigación ofrece nuevas perspectivas sobre cómo los factores biológicos y el estilo de vida pueden influir en vivir más tiempo y con mejor salud, a medida que aumenta la esperanza de vida en el mundo.

Se trata de un estudio reciente publicado en la revista GeroScience, un equipo de investigadores analizó la sangre y los biomarcadores de 44.000 individuos de entre 64 y 99 años en Suecia. Con el objetivo de desentrañar qué distingue a aquellos que logran llegar a los 100 años, los científicos compararon los perfiles biométricos de personas que vivieron más de un siglo con los de aquellos cuya vida fue más corta.

Lo que encontraron es revelador, ya que existen ciertos patrones biológicos que parecen estar vinculados con una mayor probabilidad de alcanzar una longevidad excepcional.

El estudio se centró en varios tópicos (Foto: GeroScience)

Los biomarcadores de la longevidad

El estudio se centró en 12 biomarcadores relacionados con el metabolismo, la inflamación y la función de órganos clave, como el hígado y los riñones. Estos indicadores fueron medidos a lo largo de la vida de los participantes, lo que permitió a los investigadores observar patrones que podrían predecir una vida más larga. Entre los analizados estuvieron:

Ácido úrico : relacionado con la inflamación.

: relacionado con la inflamación. Glucosa y colesterol : indicadores clave del metabolismo.

: indicadores clave del metabolismo. Creatinina : un marcador de la función renal.

: un marcador de la función renal. Enzimas hepáticas: como la alanina aminotransferasa (Alat) y la gamma-glutamil transferasa (GGT).

Aunque los resultados mostraron que los centenarios tenían niveles más bajos de ciertos biomarcadores, como la glucosa y el ácido úrico, también revelaron que la mayoría de estos individuos no tenían valores extremos en ninguno de los indicadores medidos. Esto sugiere que la moderación, más que la “perfección”, podría ser un factor importante para la longevidad.

Algunos patrones comunes

Una de las conclusiones más interesantes del estudio fue que los centenarios tienden a mantener niveles de glucosa, creatinina y ácido úrico más bajos a partir de los 60 años, en comparación con sus compañeros que no alcanzan los 100 años. Sin embargo, los valores no siempre se ajustan a los rangos considerados normales en las guías clínicas, lo que plantea la posibilidad de que los parámetros utilizados hoy en día en la medicina convencional podrían no ser aplicables para las personas de más edad.

Aunque las diferencias absolutas en algunos biomarcadores fueron pequeñas, los resultados apuntan a una clara tendencia y es que un equilibrio saludable en estos indicadores parece estar asociado con una vida más larga.

De hecho, aquellas personas con niveles más bajos de colesterol total o hierro tenían menos probabilidades de llegar a los 100 años, mientras que aquellos con niveles más altos de glucosa o ácido úrico mostraron una mayor propensión a tener una vida más corta.