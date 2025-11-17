Los 20 beneficios del citrato de magnesio y cómo tomarlo correctamente para sacar mejor provecho

Los complementos alimenticios ganaron popularidad como un apoyo en momentos concretos del año. Entre ellos, el citrato de magnesio destaca como una opción frecuente para quienes buscan mejorar su bienestar.

El citrato de magnesio es un compuesto químico que resulta de la combinación de magnesio y ácido cítrico. Se tornó popular como suplemento dietético debido a una característica clave: es una de las formas de magnesio que el organismo absorbe con mayor facilidad.

Este producto sirve, principalmente, como un suplemento para incrementar los niveles de magnesio en el cuerpo cuando existe una deficiencia. Este mineral es esencial para cientos de procesos en el organismo.

Entre sus funciones más importantes se encuentra el apoyo a la función muscular y nerviosa. También participa en la producción de energía y en el metabolismo.

Además de su rol general, el citrato de magnesio es conocido por otros usos específicos. Muchas personas lo utilizan para mejorar la calidad del sueño y disminuir síntomas leves de ansiedad. También contribuye a la salud ósea, trabajando en conjunto con el calcio y la vitamina D.

El citrato de magnesio se utiliza normalmente para tratar el estreñimiento a corto plazo (imagen ilustrativa) Foto: La Nación

En dosis más altas, y siempre bajo indicación profesional, puede actuar como un laxante osmótico. Esto significa que atrae agua hacia los intestinos, facilitando el movimiento intestinal y aliviando así el estreñimiento ocasional. En algunos casos, puede ayudar a prevenir cálculos renales de oxalato cálcico.

¿Cuál es el mejor horario para tomar citrato de magnesio?

No existe una hora única ideal para tomar citrato de magnesio, ya que el mejor momento depende del objetivo que se busque con su consumo.

Para relajación o sueño: Se aconseja tomarlo una o dos horas antes de dormir.

Se aconseja tomarlo una o dos horas antes de dormir. Para el estreñimiento: La recomendación suele ser tomarlo por la noche, acompañado de abundante agua. Generalmente, su efecto como laxante tarda entre 6 y 12 horas en aparecer.

La recomendación suele ser tomarlo por la noche, acompañado de abundante agua. Generalmente, su efecto como laxante tarda entre 6 y 12 horas en aparecer. Para evitar molestias digestivas: Se sugiere consumirlo junto con alguna comida, ya sea por la mañana o por la tarde.

Se sugiere consumirlo junto con alguna comida, ya sea por la mañana o por la tarde. Suplementación deportiva: Puede tomarse por la mañana o por la tarde. La experiencia varía, ya que algunas personas experimentan una leve relajación, mientras que a otras les resulta energizante.

Al momento de seleccionar un suplemento, es importante revisar dos aspectos: su contenido de magnesio elemental (la cantidad real de magnesio que aporta) y su grado de pureza o la cantidad de aditivos que incluye.

20 beneficios del citrato de magnesio

El magnesio participa en más de 300 reacciones bioquímicas del cuerpo. Aunque los efectos varían en cada persona, los beneficios comúnmente asociados a una suplementación adecuada incluyen: