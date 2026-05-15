Rafael Bañares, especialista en el hígado: “El alcohol y la grasa anticipan un incremento de enfermedades hepáticas”

Las enfermedades hepáticas dejaron de ser un problema exclusivo de adultos mayores y comenzaron a crecer de forma preocupante entre personas jóvenes. Así lo advirtió Rafael Bañares, catedrático de Medicina y presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, en diálogo con la revista Men’s Health. “Hay dos grandes amenazas contra el riñón que emergen con fuerza: la enfermedad hepática de grasa metabólica y el incremento del consumo de alcohol, especialmente en jóvenes”, señaló.

Entre las patologías más frecuentes aparecen el hígado graso, la hepatitis, la cirrosis y, en los casos más graves, el cáncer hepático. “El alcohol y la grasa y su impacto hacen anticipar una progresión e incremento en el número de casos de enfermedad hepática avanzada en los próximos años. Se estima que cerca del 30 por ciento de la población puede tener alguna forma de hígado graso en el futuro y, lo peor de todo, muchas veces sin saberlo y de manera silenciosa durante muchos años", alertó el experto.

Cada vez más personas jóvenes presentan enfermedades hepáticas (Foto: FreeP¡CK)

¿Cuáles son los primeros síntomas que presentan las personas con enfermedades hepáticas?

Aunque en muchos casos las patologías hepáticas no presentan síntomas en etapas tempranas, los especialistas recomiendan prestar atención a ciertas señales que podrían indicar un problema en el hígado:

Piel o ojos amarillentos

Dolor o inflamación abdominal

Fatiga crónica

Náuseas frecuentes

Pérdida de apetito

Orina más oscura de lo habitual

Hinchazón en piernas o abdomen

Los médicos remarcan que la detección temprana es clave para evitar complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Cinco síntomas que indican que tu hígado está enfermo

¿Cómo prevenir las enfermedades hepáticas?

Los especialistas coinciden en que gran parte de las enfermedades hepáticas pueden prevenirse o retrasarse mediante hábitos saludables sostenidos en el tiempo. Entre las principales recomendaciones aparecen:

Reducir o evitar el consumo excesivo de alcohol

Mantener una alimentación equilibrada baja en grasas saturadas y ultraprocesados

Realizar actividad física de forma regular

Controlar el peso corporal

Evitar el tabaquismo

Mantenerse hidratado

No automedicarse

Realizar controles médicos periódicos

Además, los médicos aconsejan controlar enfermedades preexistentes como diabetes, colesterol alto e hipertensión, ya que también pueden aumentar el riesgo de desarrollar hígado graso y otras complicaciones hepáticas. Otra herramienta importante es la vacunación contra algunas hepatitis virales.

¿Cuál es la situación de Argentina en relación a la hepatitis?

La hepatitis es la enfermedad más latente en Argentina. Según el Hospital Universitario Austral, “en nuestro país, aproximadamente, el 1% de la población está infectada crónicamente con Hepatitis C (HCV) y menos del 0,5% con Hepatitis B (HBV). Al igual que en otros países del mundo, hay zonas geográficas de mayor prevalencia, habiéndose identificado inclusive poblaciones con una tasa de prevalencia cercana al 5%“.

El Dr. Marcelo Silva, jefe de Hepatología Clínica del servicio de Hepatología y Trasplante Hepático del Hospital Universitario Austral (HUA), explicó que es importante tener en cuenta que en Argentina los contagios no se producen de igual forma que en los países de Estados Unidos y Europa. “En ellos, el uso de drogas intravenosas es la causa más frecuente. En la Argentina, por su parte, aunque el uso de drogas creció significativamente en la última década, la fuente de contagio más frecuente son los procedimientos médicos inseguros en el caso de la HCV, y la transmisión sexual en la HBV”, remarcó.