Hay alerta por fuertes ráfagas de viento y lluvia para este miércoles 19 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento y lluvia que alcanza a al menos tres provincias para este miércoles 19 de noviembre. Según advirtió el organismo, se trata de fenómenos "con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Se trata de una advertencia emitida por el SMN el martes por la tarde a través de su Sistema de Alerta Temprana, que se posa sobre zonas específicas de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En la pampa, las localidades afectas por este fenómeno son Chalileo, Limay Mahuida y Loventué. Allí se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. En la zona la máxima será de 27°C y la mínima de 13°C.

Las provincias donde rige alerta amarilla para este miércoles 19 de noviembre

Por su parte, en Santa Cruz, el área mayormente afectada será la costa atlántica, desde el norte en El Deseado, hasta el sur en Güer Aike. Los vientos podrían tener velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas superiores a los 90 km/h. No se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento. La máxima se prevé en 13°C y la mínima en 6°C.

En tanto en Tierra del Fuego, la alerta rige para casi toda la provincia, y será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes además se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. La máxima se colocará en 6°C y la mínima en 3°C.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires el 19 de noviembre

Para el resto del país no existen alertas y se espera una jornada soleada, con baja nubosidad. En el norte la máxima alcanzará el pico de 38°C en Santiago del Estero y 32°C en Misiones. Mientras que en el centro del país rondará los 30°C.

En la ciduad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada templada con máxima de 24°C y mínima de 12°C por la mañana. Se tratará de un día mayormente soleado, con viento del sector este con velocidades de 10 kilómetros por hora y baja humedad.