En Sevilla, España, es donde vive actualmente la filóloga María Luisa López Grigera, quien celebró sus 100 años el 21 de septiembre de 2026. Nació en A Coruña, pasó parte de su formación y de su carrera en Buenos Aires, y llegó a ser catedrática emérita de Filología Hispánica en la Universidad de Michigan, Estados Unidos.

La lectura como forma de organizar una vida

Al hablar de su longevidad, López Grigera recordó un consejo que recibió de un médico estadounidense hace unos 40 años: mantener el cerebro organizado. Su respuesta fue continuar con las actividades que habían dado forma a su trayectoria. “Leí y escribí mucho”, resumió en una entrevista concedida a ABC Sevilla con motivo de su centenario.

A los 100 años, María Luisa vive una vida plena y reveló sus secretos de alimentación (Foto: ABC/ Víctor Rodríguez)

La frase no aparece como una fórmula científica para llegar a los 100 años. En su caso, leer, investigar y escribir fueron tareas profesionales sostenidas durante décadas. López Grigera se especializó en el Siglo de Oro español, estudió la obra de Francisco de Quevedo y desarrolló una carrera académica que la conectó con figuras como Américo Castro y Dámaso Alonso.

Su recorrido comenzó en una familia con vínculos españoles y argentinos. Nació en Galicia, se trasladó a Buenos Aires y se licenció en Filosofía y Letras. Más tarde convalidó el título en Madrid y obtuvo un doctorado en Filología Hispánica en la Universidad Complutense. También enseñó en la Universidad de Deusto y en instituciones de la Argentina y Estados Unidos antes de jubilarse en 1999.

Una trayectoria que abrió espacios para otras mujeres

Dámaso Alonso la propuso como candidata para convertirse en la primera mujer académica de la Real Academia Española. López Grigera rechazó la posibilidad porque consideraba que otras mujeres reunían más méritos. Cuando le preguntaron si se había arrepentido, respondió de manera directa: “No, jamás”.

La investigadora también fue la primera mujer en pronunciar una conferencia inaugural en una universidad española, según los perfiles publicados por los medios que retomaron la entrevista. Ese dato sitúa su carrera en un período en el que las mujeres todavía enfrentaban barreras institucionales para ocupar espacios de autoridad académica.

La española de 100 años fue catedrática en su país, como en la Argentina y en los Estados Unidos (FUente: E.E)

A los 100 años, conserva libros y sigue recurriendo a ellos. Su relato vincula la actividad intelectual con una vida organizada, pero no permite afirmar que la lectura garantice longevidad. La salud en edades avanzadas depende de genética, condiciones de vida, atención médica, alimentación, actividad física, vínculos y otros factores que interactúan de manera diferente en cada persona.

Qué dijo sobre la alimentación y el Albariño

López Grigera contó que procura comer alimentos naturales, evita la comida muy procesada y elige porciones pequeñas. También mencionó verduras, productos frescos y proteínas animales y vegetales. Presentó esos hábitos como parte de su experiencia, no como una dieta universal ni como una indicación médica.

La catedrática relacionó con humor una copa de Albariño con su historia personal y sus raíces gallegas. Actualmente, explicó, bebe agua y reserva el vino para celebraciones. La Organización Mundial de la Salud advierte que no existe una forma de consumo de alcohol libre de riesgo y que incluso niveles bajos pueden causar daño. Por eso, su comentario debe leerse como una anécdota, no como una recomendación sanitaria.

La mujer reveló que su gran permitido es el vino (Foto: Pexels)

Al hacer un balance de lo aprendido, destacó la capacidad de comprender a otras personas. “A entender a los demás, comprenderlos”, dijo. La respuesta amplía el retrato más allá de la dieta o el vino. Su centenario reúne una trayectoria intelectual extensa, desplazamientos entre tres países y una reflexión sobre la atención que dedicó a los textos y a las personas.

La noticia en pocas líneas

⦁ ¿Dónde vive María Luisa López Grigera a los 100 años? María Luisa López Grigera vive en Sevilla, España, y cumplió 100 años el 21 de septiembre de 2026.

⦁ ¿Dónde nació y estudió María Luisa López Grigera? María Luisa López Grigera nació en A Coruña, se formó en Buenos Aires y se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid.

⦁ ¿Cuál fue la especialidad académica de María Luisa López Grigera? María Luisa López Grigera fue catedrática de Filología Hispánica y especialista en literatura del Siglo de Oro español.

⦁ ¿El vino Albariño explica la longevidad de María Luisa López Grigera? La mención del Albariño es una apreciación personal; la Organización Mundial de la Salud advierte que ningún consumo de alcohol está libre de riesgo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.