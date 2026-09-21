Marta, entrenadora, comparte ejercicios contra la joroba o chepa: “La postura corporal está mucho dentro de tu cabeza”

Tres simples ejercicios ayudan a mejorar la postura de la espalda y la movilidad en los hombros. La entrenadora española Marta Vicuña explica en su canal de YouTube cómo atacar la joroba o “chepa”, como se le dice coloquialmente en su país.

Ejercicios para mejorar la postura corporal

Los hombros son un factor central en los problemas posturales, según Vicuña, ya que la tendencia habitual a desplazarlos hacia adelante genera una pérdida progresiva de movilidad y deriva en un empeoramiento de la postura corporal.

“No solo es que tengas una mala postura corporal, sino que también está mucho dentro de tu cabeza y dentro de la seguridad que tú tengas (...). A lo mejor has pasado muchos años no sintiéndote a gusto con tu propio cuerpo y te has ido encorvando con el tiempo”, señala la entrenadora.

Ejercicio 1 contra la joroba

Para el primer ejercicio, se deben colocar los brazos en posición horizontal completamente extendidos, apoyando la punta de los dedos en el suelo.

Ejercicios de movilidad para mejorar la postura corporal, según la entrenadora Marta Vicuña Captura de video

Desde esa posición, se realizan rotaciones hacia atrás y hacia adelante: dos hacia atrás y dos hacia adelante. “Si sientes que con los brazos completamente estirados te duele un poco, flexiónalos un poquito y ya está. Vas a hacer de 30 a 60 segundos”, explica la entrenadora.

Ejercicio 2 para mejorar la postura

El segundo ejercicio requiere ubicarse en la misma posición, pero flexionando sutilmente los codos sin alcanzar un ángulo de 90 grados. La ejecución consiste en llevar un hombro hacia el suelo y, posteriormente, el otro. Una vez que el movimiento está controlado, se debe realizar de manera fluida y suave.

Ejercicios de movilidad de hombros Captura de video

Ejercicio 3 para eliminar la joroba

Para la tercera actividad, la posición inicial exige colocar los brazos a 90 grados apoyando los puños sobre el suelo. Desde allí, el cuerpo se aproxima al piso, se eleva y los brazos se posicionan completamente boca abajo.

Al principio, esta variante puede generar cierta incomodidad. Si no se logra pegar los brazos por completo al suelo, es indicador de la necesidad de continuar trabajando la movilidad articular de forma gradual, ya que los resultados no son inmediatos. Realizar la secuencia completa y regresar al centro equivale a una repetición.

Ejercicios de movilidad de Marta Vicuña Captura de video

“Esta parte sí que puede doler un poquito, así que poco a poco”, señala la entrenadora. “Sobre todo si no puedes poner los brazos completamente pegados al suelo, no te preocupes; puede ser que necesites seguir trabajando esa movilidad de hombro, no la vas a tener a tope desde el primer día, por eso estamos trabajándola”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.