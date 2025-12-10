Por qué la naturaleza mejora nuestra salud, según la ciencia

A muchas personas les gusta estar en la naturaleza, ya sea en bosques, campos, montañas o en cualquier entorno al aire libre. Pero todo esto tiene una razón por la cual estar rodeado de verde, playas o montaña provoca algo en el cuerpo humano que los hace sentir bien. Algunos estudios científicos ya demostraron todos estos beneficios que pueden derivar en una mejor salud física y mental en las personas.

¿Por qué la naturaleza es buena para nuestra salud?

El informe Green and Blue Spaces and Mental Health menciona que pasar tiempo en la naturaleza mejora la salud mental y el estado de ánimo de las personas. También asegura que la exposición a bosques, parques, jardines o costas “mitiga el impacto psicológico del cambio climático, lo que ayuda a dejar de lado el estrés cotidiano, y sobre todo ayuda a la interacción social”.

Estudios revelan efectos físicos y cognitivos del aire libre

Por su parte, el estudio Occupational & Environmental Medicine (Medicina Ocupacional y Ambiental) encontró que las personas que visitan espacios verdes más de cinco veces por semana pueden reducir el consumo de medicamentos como psicotrópicos, antihipertensivos y medicamentos para el asma.

Según Marc Berman, neurocientífico ambiental y profesor asociado de psicología de la Universidad de Chicago, la exposición a la naturaleza ayuda a aliviar la fatiga mental y mejora la capacidad de concentración. Esto también ayuda a que “tu mente pueda divagar y puedas pensar en cosas al mismo tiempo”. También menciona que “cuando las personas están en la naturaleza, tienden a pensar en temas relacionados con la espiritualidad y su camino de vida”.

¿Qué les sucede a nuestros sentidos cuando estamos en la naturaleza?

Naturaleza y salud: las pruebas científicas que confirman su relación

Visualmente, los colores verde y azul transmiten una sensación de tranquilidad. Los sonidos a menudo brindan consuelo a muchas personas, un metaanálisis publicado en 2012 explicó que la exposición al sonido estaba relacionada con una reducción del estrés y la incomodidad, una disminución del dolor y una mejora del estado de ánimo.

Los sonidos del agua fueron los que mejoraron el estado de ánimo, mientras que los sonidos de los pájaros fueron los que más redujeron el estrés y la molestia. Por otro lado, la inhalación de compuestos orgánicos volátiles como el limoneno y el pineno mientras se está en un bosque puede disminuir la fatiga mental, inducir la relajación y mejorar el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo.