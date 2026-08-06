Por qué no debería eliminar las grasas y los aceites de la dieta diaria, según expertos

Existen grasas saludables que son relevantes para el organismo, pues contribuyen a la energía y la absorción de vitaminas indispensables, como la A, D, E y K que son parte fundamental del organismo.

Es importante integrar grasas, aceites y lípidos en cantidades recomendadas por su nutricionista en la dieta diaria, tanto si está en volumen como si necesita bajar de peso.

Según Carolina Betancourt, directora científica de Alianza Team, “los aceites, las grasas y los lípidos hacen parte de la alimentación diaria. El punto no es evitarlos, sino entender qué tipo se está consumiendo y en qué proporción. Ese conocimiento permite tomar decisiones más informadas en la cocina y en la mesa”.

Las grasas insaturadas saludables se encuentran en algunos alimentos y son necesarias, pues el cuerpo no las produce por sí solo Shutterstock

¿Qué alimentos tienen grasas y lípidos saludables?

Según un comunicado de Gourmet Colombia, las grasas insaturadas saludables se encuentran en algunos alimentos y son necesarias, pues el cuerpo no las produce por sí solo. Algunos alimentos en los que se encuentran estas grasas son:

Vegetales

Aceite de oliva

Pescados como el salmón, el atún y las sardinas

Frutos secos y semillas

¿Qué grasa debe evitar consumir?

Las grasas trans son consideradas dañinas para el corazón y son una de las principales causas de obesidad en Colombia. Según la Organización Panamericana de la Salud, estos alimentos se deben limitar. Las grasas trans se encuentran en alimentos ultraprocesados, tales como:

Alimentos procesados : repostería, galletas

repostería, galletas Comida rápida y fritos: hamburguesas, pollo frito, pizzas

hamburguesas, pollo frito, pizzas Snacks y aperitivos: palomitas, empaquetados, dulces

Por Álvaro Richard Real Martínez