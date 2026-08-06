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Por qué no debería eliminar las grasas y los aceites de la dieta diaria, según expertos
Traen consigo varios beneficios y contribuyen a la energía del día a día; conocé más detalles en esta nota
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Existen grasas saludables que son relevantes para el organismo, pues contribuyen a la energía y la absorción de vitaminas indispensables, como la A, D, E y K que son parte fundamental del organismo.
Es importante integrar grasas, aceites y lípidos en cantidades recomendadas por su nutricionista en la dieta diaria, tanto si está en volumen como si necesita bajar de peso.
Según Carolina Betancourt, directora científica de Alianza Team, “los aceites, las grasas y los lípidos hacen parte de la alimentación diaria. El punto no es evitarlos, sino entender qué tipo se está consumiendo y en qué proporción. Ese conocimiento permite tomar decisiones más informadas en la cocina y en la mesa”.
¿Qué alimentos tienen grasas y lípidos saludables?
Según un comunicado de Gourmet Colombia, las grasas insaturadas saludables se encuentran en algunos alimentos y son necesarias, pues el cuerpo no las produce por sí solo. Algunos alimentos en los que se encuentran estas grasas son:
- Vegetales
- Aceite de oliva
- Pescados como el salmón, el atún y las sardinas
- Frutos secos y semillas
¿Qué grasa debe evitar consumir?
Las grasas trans son consideradas dañinas para el corazón y son una de las principales causas de obesidad en Colombia. Según la Organización Panamericana de la Salud, estos alimentos se deben limitar. Las grasas trans se encuentran en alimentos ultraprocesados, tales como:
- Alimentos procesados: repostería, galletas
- Comida rápida y fritos: hamburguesas, pollo frito, pizzas
- Snacks y aperitivos: palomitas, empaquetados, dulces
Por Álvaro Richard Real Martínez
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