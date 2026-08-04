La verdura rica en vitamina C que favorece la formación de colágeno y ayuda a fortalecer las defensas

El rábano suele pasar desapercibido frente a otras verduras, pero su composición nutricional lo convierte en un alimento que puede aportar beneficios para la salud cuando hace parte de una alimentación equilibrada.

Bajo en calorías, rico en agua y con un importante contenido de vitamina C, este vegetal destaca por contribuir al funcionamiento normal del organismo y complementar una dieta variada.

De acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el rábano contiene muy poca grasa y una cantidad reducida de carbohidratos, por lo que es una alternativa ligera para incluir en ensaladas, acompañamientos o preparaciones frescas.

Además, una porción de 80 gramos aporta cerca del 27% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C para un adulto.

Un aliado para el sistema inmunitario

Uno de los principales aportes de esta hortaliza está relacionado con la vitamina C. Este nutriente participa en la formación normal de colágeno, proteína indispensable para mantener en buen estado la piel, los cartílagos, los huesos y los vasos sanguíneos.

También contribuye al funcionamiento adecuado del sistema inmunitario y ayuda a proteger las células frente al estrés oxidativo.

El rábano también contiene glucosinolatos y otros compuestos vegetales que han despertado el interés de la comunidad científica por sus propiedades antioxidantes.

El rábano también contiene glucosinolatos y otros compuestos vegetales que han despertado el interés de la comunidad científica (Fuente: Pexels)

Diversas investigaciones han analizado su posible papel en los mecanismos naturales de defensa del organismo y en la protección celular. Sin embargo, los especialistas insisten en que aún se requieren más estudios para confirmar varios de estos efectos en seres humanos.

A estos beneficios se suma su aporte de fibra, aunque en cantidades moderadas. Este componente favorece el tránsito intestinal y contribuye a generar una mayor sensación de saciedad, especialmente cuando el rábano se consume junto con otras verduras y alimentos ricos en fibra.

Otros beneficios y las precauciones que debe tener

Algunas investigaciones también han explorado otros posibles efectos del rábano sobre la salud. Estudios realizados principalmente en animales y ensayos de laboratorio sugieren que ciertos compuestos presentes en esta verdura podrían favorecer el funcionamiento del hígado, ayudar al control de la glucosa en sangre, contribuir a la salud cardiovascular y ejercer actividad antioxidante.

No obstante, la evidencia disponible todavía no permite afirmar que estos beneficios se presenten de la misma manera en las personas.

Los análisis científicos también han evaluado el potencial de algunos compuestos del rábano frente a determinados tipos de células cancerígenas y hongos en estudios de laboratorio.

Aunque los resultados son prometedores, los expertos recuerdan que estas investigaciones son preliminares y no significan que el consumo de este alimento prevenga enfermedades o sustituya tratamientos médicos.

Pese a sus ventajas nutricionales, el rábano no está recomendado en todos los casos. Las personas con gastritis, úlceras, estómago sensible o síndrome del intestino irritable pueden presentar molestias digestivas, especialmente cuando lo consumen crudo o en grandes cantidades.

Personas con gastritis, úlceras, estómago sensible o síndrome del intestino irritable pueden presentar molestias digestivas, especialmente cuando consumen rábano crudo o en grandes cantidades Shutterstock

Asimismo, un consumo excesivo y prolongado de verduras crucíferas podría influir ligeramente en el aprovechamiento del yodo en personas con enfermedades de la tiroides, aunque este efecto suele carecer de relevancia dentro de una alimentación balanceada. También se aconseja que las mujeres embarazadas eviten consumir rábanos crudos por el riesgo de contaminación bacteriana.

Por estas razones, los especialistas coinciden en que el rábano puede ser un alimento saludable cuando se consume con moderación y como parte de una dieta diversa.

Su combinación de vitamina C, agua, fibra y compuestos antioxidantes lo convierte en una opción para enriquecer la alimentación diaria, siempre dentro de un estilo de vida saludable y sin atribuirle propiedades milagrosas.